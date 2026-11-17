Aizņēmās no mammas 600 dolāru un izveidoja impēriju: miris "Pizza Hut" līdzdibinātājs Dens Kārnijs
95 gadu vecumā miris Dens Kārnijs, kurš pirms nepilniem 70 gadiem ar jaunāko brāli Frenku no mammas aizņēmās 600 dolāru, lai ASV Kanzasas štatā atvērtu nelielu picēriju. Laika gaitā šis nelielais ģimenes uzņēmums pārtapa pasaulslavenajā picēriju tīklā “Pizza Hut”.
Dens Kārnijs nomira 13. novembrī. Viņa brālis Frenks nomira 2020. gada 2. decembrī 82 gadu vecumā.
Denam bija 26 gadi, bet Frenkam nieka 20, kad viņi 1958. gadā Kanzasas štata Vičitā atvēra pirmo “Pizza Hut” picēriju, bet jau nākamajā gadā brāļi sāka attīstīt uzņēmumu, pārdodot franšīzes, bet 1970. gadā tas sāka izvērst darbību starptautiskā mērogā. 1977. gadā brāļi par 300 miljoniem dolāru pārdeva picēriju tīklu uzņēmumam “PepsiCo”, kas pārcēla tā galveno mītni uz Teksasu. Vēlāk "PepsiCo" nodalīja savu restorānu biznesu, tostarp “Pizza Hut”, izveidojot atsevišķu uzņēmumu.
Savukārt ēka, kurā savulaik atradās pirmā “Pizza Hut” picērija, vēlāk tika pārvietota uz Vičitas Valsts universitātes teritoriju. Kopš 2018. gada tajā darbojas “Pizza Hut” muzejs, kas iepazīstina apmeklētājus ar pasaulslavenā picēriju tīkla pirmsākumiem.