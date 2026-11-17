Kārtējā dižķibele ASV: paralizēts Nacionālās drošības pārvaldes slepenais sakaru tīkls
Otrdien pārtraucis darboties slepenais sakaru tīkls, ko ASV Nacionālā drošības pārvalde (NSA) izmanto iekšējai saziņai, vēsta telekanāls CNN.
Pagaidām nav liecību par kiberuzbrukumu, vēsta telekanāls, atsaucoties uz sešiem cilvēkiem, kas ir pazīstami ar situāciju. Traucējumi radās programmatūras atjaunināšanas darbu dēļ, un nav liecību par hakeru uzbrukumu, vēsta laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz avotu.
Izmantojot NSA sakaru sistēmu "NSA Net", izlūkdienesta darbinieki var apmainīties ar slepenu informāciju, norāda CNN. Pašlaik dienesta speciālisti cenšas apzināt traucējumu apmērus.
Pēdējo dienu laikā ASV pieredzēti vairāki darbības pārrāvumi kritiskās infrastruktūras un IT jomā. 12. novembrī traucējumu dēļ visā pasaulē nebija pieejami "Microsoft" pakalpojumi, bet 14. novembrī ASV tika pārtraukti civilo lidmašīnu lidojumi. 16. novembrī uz vairākām stundām pārtrauca darboties lielāko banku tiešsaistes pakalpojumi. Nevienā no šiem gadījumiem netika ziņots par kiberuzbrukumiem.