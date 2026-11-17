Pie Bulgārijas krastiem nogrimis gāzes tankkuģis "Gas Husky", apkalpe pazudusi
Melnajā jūrā Bulgārijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā nogrimis gāzes tankkuģis "Gas Husky", kas kuģoja ar Libērijas karogu, otrdien pavēstīja Bulgārijas Aizsardzības ministrija.
Bulgārijas karavīri un lidaparāti iesaistīti meklēšanas un glābšanas operācijā centienos atrast kuģa "Gas Husky" 19 apkalpes locekļus. Viņi visi ir Filipīnu pilsoņi.
Kuģis nogrimis 50 jūras jūdžu attālumā no krasta. Uz vietu, kur pamanīts glābšanas plosts ar cilvēkiem, nosūtīts helikopters "Cougar". Glābšanas operācija turpinās.
Tankkuģis, kas bija ceļā no Aleksandrijas Ēģiptē uz Rumānijas ostu Midiju, ir jau otrais tirdzniecības kuģis, kas divu dienu laikā nogrimis Bulgārijas piekrastē. Pirmdien Bulgārijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, netālu no otrdienas negadījuma vietas, nogrima kravas kuģis, kas peldēja ar Somālijas karogu. Glābšanas operācijā tika izglābti visi 12 apkalpes locekļi.
Ir sākta izmeklēšana par negadījumu cēloņiem. Šobrīd nav oficiālas informācijas par to, vai kuģiem trāpījuši droni. Pēdējo nedēļu laikā Bulgārijas un Rumānijas piekrastē notikuši vairāki dronu triecieni tirdzniecības kuģiem.