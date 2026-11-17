Krievijā nogāzusies kara lidmašīna "An-12", daudz bojāgājušo
Krievijā Kemerovas apgabalā otrdien nogāzusies militārā transporta lidmašīna "An-12", un avārijā dzīvību zaudējuši visi 17 apkalpes locekļi, vēsta Krievijas laikraksts "Izvestija" un "Telegram" kanāli.
В Кузбассе потерпел крушение военный самолет. По данным СМИ, погибли 17 человек В районе села Ягуново в Кемеровской области произошло «авиационное происшествие», сообщил губернатор Илья Середюк. Подробности он не раскрыл. «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что мог потерпеть крушение самолет. РЕН ТВ утверждает, что разбился военный самолет Ан-12. «112» и РЕН ТВ пишут о 17 погибших, Baza — о трех. SHOT утверждает, что причиной крушения самолета Ан-12 стало возгорание двигателя.— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 17, 2026
Lidmašīna nogāzusies pie Jagunovas ciema, kas atrodas septiņu kilometru attālumā no Kemerovas lidostas. Lidmašīna degusi, vēl esot debesīs, tad strauji gāzusies un uzsprāgusi, pastāstīja aculiecinieks.
Kā vēsta Krievijas "Telegram" kanāli "112" un "Shot", dzīvību zaudējuši visi 17 apkalpes locekļi. Lidmašīna bija ceļā no Novosibirskas uz Kansku, Krasnojarskas novadā. "Atlūzas bija izkaisītas 500 metru rādiusā. Lidmašīnā nebija bīstamu kravu, un uz zemes postījumu nav," norāda "Shot".