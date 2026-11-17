Pēc ukraiņu uzbrukuma sabrukusi Putina propagandas dārguma Krimas tilta daļa
Naktī uz otrdienu notikušajā Ukrainas Aizsardzības spēku triecienā Krimas tiltam ne tikai sagāzies laidums un arka tilta pusei, pa kuru pārvietojas autotransports, bet cietusi arī tilta dzelzceļa daļas arka, platformā "Telegram" pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs un bruņojuma ražošanas uzņēmums "Fire Point".
"Virs [Kerčas] šauruma izraisījās spēcīgi sprādzieni. Tilta autotransporta daļas arka un laidums sagruva. Autotransporta daļa vairs nav izmantojama, un neviena automašīna pa to vairs nevarēs braukt. Dzelzceļa daļa vēl stāv, taču ar sabojātu arku," teikts ģenerālštāba paziņojumā.
"Krievija gadiem ilgi veidoja mītu par "uz mūžiem krievisko" Krimu, un tieši šī būve tagad daļēji atrodas ūdenī," norādīja ģenerālštābs. Šis trieciens bija ilgas operācijas noslēdzošais posms, teikts paziņojumā.
Vairāku nedēļu garumā Ukrainas vienības secīgi izsita no ierindas Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļus, radioelektroniskās cīņas līdzekļus un radaru sistēmas, norādīja ģenerālštābs. "Okupantiem šis nav tikai simbolisks trieciens. Tilts bija galvenā artērija, pa kuru uz pussalu un tālāk uz Ukrainas dienvidiem tika transportēta degviela, munīcija, tehnika un personāls," teikts paziņojumā.
Kā paziņojumā norādīja uzņēmums "Fire Point", Ukrainas Aizsardzības spēki naktī uz otrdienu veica vienu no vērienīgākajām operācijām. "Rezultātā tika iznīcināti vairāk nekā 270 metri autoceļa seguma. Tilta arka sabruka daudzo trāpījumu rezultātā," teikts paziņojumā. Ar spārnoto raķeti FP-5 "Flamingo" trāpīts tilta dzelzceļa daļai, un tā rezultātā tai nodarīti bojājumi, norādīja "Fire Point". Operācijā bija iesaistīti simtiem inženieru un militārpersonu, kas veica projektēšanu, ražošanu, izlūkošanu, plānošanu un operācijas norisi, teikts paziņojumā.
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Pēc Krimas 2014. gada aneksijas, ko Putins pastāvīgi dēvēja par "Krievijas svētumu", viņš 2018. gada 15. maijā svinīgi atklāja 19 kilometrus garo tiltu, kas savieno Kerčas pilsētu Krimā ar Krievijas Krasnodaras novadu. Šis tilts kalpoja par ļoti svarīgu Krievijas karaspēka pārvietošanās ceļu pirms invāzijas Ukrainā un šādu lomu saglabā arī jau 1727 dienas ilgstošās invāzijas laikā, tādēļ tam vairākkārt mēģināts uzbrukt.
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