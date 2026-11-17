Putina izdancinātā Austrijas eksministre Kneisla var zaudēt pilsonību
Austrija varētu anulēt pilsonību bijušajai ārlietu ministrei Karīnai Kneislai, kas jau vairākus gadus dzīvo un strādā Krievijā, aktīvi piestrādā par Kremļa naratīvu paudēju un ir pazīstama ar to, ka savās kāzās dejoja ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, vēsta laikraksts "Kronen Zeitung".
Vīnes Pilsonības un imigrācijas departaments ir sācis izskatīt jautājumu par bijušās ministres pilsonības anulēšanu. Iemesls pilsonības anulēšanai varētu būt tas, ka Kneislai jau ir citas valsts pilsonība. Viņa jau vairākus gadus dzīvo Krievijā. Izmeklēšanā ir jānoskaidro, vai viņai ir citas valsts pilsonība, kas Austrijā ir aizliegts.
Pilsonības atņemšana ir iespējama arī tad, ja pilsonis strādā ārvalstī un viņa rīcība būtiski kaitē Austrijas interesēm vai reputācijai. Arī šis jautājums tiek izskatīts.
Procedūru šā gada martā ierosināja politiskā partija NEOS. Tieši šis politiskais spēks nosūtīja Lejasaustrijas federālās zemes valdības birojam vēstuli, kurā izklāstīti fakti. Bijusī ministre izsaka "asas un nievājošas" piezīmes par Austriju, kā arī vairākkārt ir izteikusies par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Šie izteikumi var tikt uztverti kā "relativizējoši vai attaisnojoši", teikts vēstulē.
Pati Kneisla jau ir reaģējusi, izplatot ar Krievijas propagandas aģentūras TASS starpniecību paziņojumu, ka, ja zaudēs Austrijas pilsonību, vērsīsies ANO ar lūgumu piešķirt viņai tā saukto "balto pasi".
Kneisla no 2017. līdz 2019. gadam ieņēma Austrijas ārlietu ministres amatu, pārstāvot Austrijas Brīvības partiju (FPÖ). 2018. gada vasarā viņa uzaicināja uz savām kāzām Putinu. Kāzās viņi nodejoja vienu deju, un tās noslēgumā Kneisla Putina priekšā dziļi paklanījās.
Pēc atkāpšanās no ministra amata 61 gadu vecā Kneisla jau vairākus gadus dzīvo Krievijā. Tur viņa vada speciāli izveidotu Sanktpēterburgas Valsts universitātes analītisko centru. Saskaņā ar mediju ziņām centrs saņem pasūtījumus no cilvēkiem, kas saistīti ar Krievijas varasiestādēm.