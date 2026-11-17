Savus trīs bērniņus noslepkavojušo Lindsiju Klensiju tiesās vēlreiz. Viens zvērinātais neļāva viņai izsprukt sveikā
2023. gadā ASV Masačūsetsas štata iedzīvotāja Lindsija Klensija nožņaudza savus trīs mazus bērnus un mēģināja izdarīt pašnāvību. Bērnu aukstasinīgā slepkavība šokēja sabiedrību, taču aizstāvība apgalvoja, ka viņa cieta no pēcdzemdību psihozes un tādēļ ir atbrīvojama no kriminālatbildības. Slepkavas advokātu argumentiem piekrita gandrīz visi zvērinātie, izņemot vienu, un tādēļ šā gada 4. septembrī milzīgu ažiotāžu izraisījusī tiesas prāva noslēdzās bez sprieduma. Nu paziņots, ka Klensija vēlreiz stāsies tiesas priekšā.
Atkārtotā tiesas procesa sākums noteikts 2027. gada 29. martā, lai gan prokuratūra vēl nav precizējusi, kādas apsūdzības 36 gadus vecajai Klensijai tiks izvirzītas. Prokuratūra paziņojusi, ka vēlas lietu izskatīt zvērināto tiesā, bet apsūdzētās advokāti to uzskata par norādi, ka Klensijai atkal tiks izvirzītas apsūdzības pirmās pakāpes slepkavībā. Pirmajā tiesas procesā Klensijai bija izvirzītas trīs apsūdzības pirmās pakāpes slepkavībā, kas ASV tiesību sistēmā nozīmē tīšu un iepriekš izplānotu cilvēka nonāvēšanu. Ir arī iespējams, ka Klensijai tiks izvirzītas vieglākas apsūdzības, piemēram, otrās pakāpes slepkavībā, proti, prettiesiskā nonāvēšanā, kas izdarīta ar ļaunu nolūku vai ārkārtīgu vieglprātību, taču bez iepriekšējas plānošanas.
Prokuratūra vēlējās, lai tiesas process sāktos maijā, taču tiesnesis Viljams Salivens nolēma to noteikt martā, tā kā jūnijā plāno doties pensijā. Pirms nedēļas Salivens noraidīja aizstāvības prasību izbeigt lietu, pamatojoties uz principu, kas aizliedz personu atkārtoti tiesāt par vienu un to pašu noziegumu pēc attaisnojoša vai notiesājoša sprieduma. Šis tiesneša lēmums pavēra ceļu atkārtotai lietas izskatīšanai. Tieši Salivens pieņēma gala lēmumu iepriekšējā Klensijas tiesas prāvā, kad zvērinātie nespēja vienoties par vienbalsīgu spriedumu.
Traģēdijas apstākļi
2023. gada 24. janvārī Bostonas piepilsētā Daksberijā Lindsija Klensija palūdza vīru Patriku aizbraukt pēc ēdiena un medikamentiem. Kamēr vīrs bija prom, Lindsija pagrabā ar vingrošanas gumijām vienu pēc otra nožņaudza visus trīs savus bērnus – piecus gadus veco Koru, trīs gadus veco Dosonu un astoņus mēnešus veco Kalanu. Pēc tam viņa pārgrieza sev plaukstu locītavas un rīkli, un izlēca pa otrā stāva logu, mēģinot izdarīt pašnāvību. Kritienā Lindsija guva muguras smadzeņu traumu, kuras dēļ viņas ķermeņa lejasdaļa palika paralizēta.
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Tiesā Lindsija apgalvoja, ka dzirdējusi vīrieša balsi, kas likusi viņai nogalināt bērnus. Viņa stāstīja, ka jau tajā rītā pamodusies ar domām par pašnāvību, bet pēcpusdienā kāda balss sākusi mudināt viņu nodarīt pāri bērniem. Kad vīrs bija devies prom, balss esot kļuvusi skaļa un uzstājīga un atkārtojusi: “Šī ir tava pēdējā iespēja. Tev jānogalina bērni, lai pēc tam tu varētu nogalināt sevi.” Lindsija apgalvoja, ka viņu pārņēmis kāds spēks un viņa “izjutusi nepārvaramu un neatvairāmu vēlmi pakļauties”.
21 dienu ilgajā tiesas procesā zvērinātie uzklausīja liecības par to, kā pēc jaunākā bērna piedzimšanas strauji pasliktinājās Klensijas psihiskā veselība. Tiesā liecināja viņas ģimenes locekļi, kuri stāstīja par sievietes stāvokļa pasliktināšanos, kā arī medicīnas speciālisti, kuri Klensiju ārstēja mēnešos pirms bērnu nogalināšanas.
Apsūdzība uzskatīja, ka Klensija lieliski apzinājās, ko dara, un rīkojās mērķtiecīgi, vispirms aizsūtot prom vīru, lai varētu netraucēti noslepkavot savus bērnus. Savukārt aizstāvība apgalvoja, ka sieviete bija zaudējusi kontroli pār savu rīcību reta pēcdzemdību psihozes dēļ, kas ir reta psihiska saslimšana, un saistīta ar stresu, miega trūkumu un hormonālajām pārmaiņām pēc dzemdībām.
Jāpiebilst, ka Patriks Klensijs pēc bērnu slepkavības paziņoja, ka viņi bija “viņa dzīves būtība”, taču aicināja sabiedrību piedot Lindsijai, kura esot psihiski nevesela, nevis rīkojusies ar ļaunu nolūku. 2023. gadā viņš pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā, 2024. gada februārī izšķīrās un šā gada aprīlī apprecējās ar jauno draudzeni.
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Viens zvērinātais neļāva Klensijai izvairīties no notiesājoša sprieduma. Par to viņu sāka publiski knābāt
A female juror in the Lindsay Clancy trial described her actions towards her three children as “altruistic filicide.” Follow: @AFpost https://t.co/oQkBOUrotp— AF Post (@AFpost) September 12, 2026
Ja Klensiju atzītu par vainīgu slepkavībā, viņai varētu piespriest mūža ieslodzījumu. Savukārt attaisnošanas gadījumā tiesnesis varētu noteikt viņas ievietošanu psihiatriskās ārstniecības iestādē līdz brīdim, kad speciālisti atzītu, ka pēc atbrīvošanas viņa vairs nerada draudus sabiedrībai.
No 12 zvērinātajiem 11 — deviņas sievietes un divi vīrieši — bija gatavi atbrīvot Klensiju no kriminālatbildības, taču viens, Maikls Desronvils tam nepiekrita. Pēc tiesas procesa noslēguma vīretis paziņoja, ka viņam “nebija nekādu šaubu” par sievietes kriminālatbildību par savu trīs bērnu nogalināšanu. “Balstoties uz visiem lietiskajiem pierādījumiem, galveno liecinieku teikto un prokuratūras sniegto informāciju, es uzskatīju, ka ir pietiekami daudz pierādījumu tam, ka viņa lieliski zināja, ko dara, un bija to ieplānojusi,” viņš toreiz paziņoja telekanālam “CBS News”. Desronvils uzsvēra, ka iesniegtie pierādījumi viņu pārliecināja, ka Klensija savu bērnu slepkavību bija izplānojusi. “Man nebija nekādu šaubu.” Viņš piebilda, ka pārējie zvērinātie ilgstoši centās viņu “apstrādāt”, lai viņš mainītu savu viedokli.
Pēc tiesas procesa beigām pret Desronvilu sākās publiskas knābšanas kampaņa. Pārējie zvērinātie intervijās nosodīja viņa “spītību”, lejot asaras par slepkavas likteni. Zvērināto priekšsēdētāja, pensionētā pamatskolas skolotāja Ronija Karlsone kādā intervijā pat žēlojās, ka nespēja panākt vajadzīgo verdiktu bija “šausmīga”. Intervijā NBC viņa stāstīja, ka vienubrīd viņai šķitis, ka spītnieku beidzot ir izdevies pārliecināt un jau “tik priecīga” sākusi aizpildīt veidlapas, bet nekā — “un tad viņš pateica: “Bet es tik un tā neteikšu, ka viņa nav vainīga nepieskaitāmības dēļ.””
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Zvērinātā kaunināšanā iesaistījās arī Klensijas advokāts Kevins Redingtons, kurš stāstīja, ka zvērinātie zina, “ka viņus aplaupīja viens cilvēks, kurš, lai kāda būtu viņa motivācija, nozaga septiņas nedēļas dzīves šiem pārējiem zvērinātajiem, kuri bija tik uzmanīgi, tik brīnišķīgi un lieliski”. Vēl vairāk, medijos sākās aktīva rakņāšanās šī konkrētā zvērinātā privātajā dzīvē, kas ļāva noskaidrot viņa personību un dzīvesvietu vēl pirms tam, kad viņš pats sniedza publisku paziņojumu. Toreiz konfliktā iesaistījās arī Floridas gubernators Rons Desantiss, šim zvērinātajam piedāvājot patvērumu savā štatā.
Klensijas lieta izraisījusi asu šķelšanos sabiedrībā. Kamēr vieni aizstāv māti un aicina būt līdzjūtīgiem, citi aicina neaizmirst, ka viņa aukstasinīgi nogalināja visus trīs savus bērnus, un nepieļaut, ka viņa izsprūk sveikā.
I keep getting messages from Lindsay Clancy supporters telling me to stop posting pictures of the three Clancy children. https://t.co/KtaBdWLuRY— John DePetro Show (@JohnDePetroshow) September 1, 2026
Lindsijai Klensijai jau ir “sekotāja”, bet viņas advokāts ir sašutis par jebkādām analoģijām
40 gadus veca Ilinoisas štata iedzīvotāja, četru bērnu mamma Korija Volša apsūdzēta par sava divus gadus vecā dēla Bareta nožņaugšanā 1. septembrī. Liecinieki policijai stāstīja, ka Volša “pēdējā laikā bija ļoti aizrāvusies ar Lindsijas Klensijas slepkavības lietas tiesas procesu” un regulāri par to runāja draugu grupas sarakstē. Par šo lietu viņa rakstīja arī dažas stundas pirms brīža, kad viņas dēls tika atrasts bez samaņas. Telekompānija ABC vēstīja, ka pakārto Baretu atrada Volšas vecākie bērni, atgriežoties no skolas, kamēr 8 mēnešus vecais zīdainis bija pamests novārtā. Policisti Volšu atrada augšstāva vannas istabā, kurs viņa bija sagraizījusi sevi ar nazi. Saskaņā ar tiesas dokumentiem Volša policistiem sacīja, ka Barets esot “velns” un “Antikrists”. Traģēdijas brīdī Volšas vīrs atradās citā štatā. Savu vainu Volša nav atzinusi. Nākamā tiesas sēde viņas lietā ir paredzēta 23. novembrī.
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Volšas aizstāvis Roberts Kers pārmeta izmeklētājiem, ka tie pārspīlē iespējamo saistību ar Klensijas lietu, nosaucot šādu rīcību par paviršu un neiejūtīgu, bet šādus pieņēmumus raksturoja kā “pretīgus”. Kers atzina, ka Volša bija aizrāvusies ar Klensijas lietu, taču tiesā norādīja, ka viņa kliente atradusies “psihozes stāvoklī”, kas laika ziņā sakritis ar tiesas procesu Masačūsetsā. Kers uzsvēra, ka Volša neapdraud sabiedrību. “Mums ir ļoti stingra pārliecība par to, kas Korijai ir nepieciešams un kāda palīdzība viņai vajadzīga. Mēs turpināsim par to cīnīties. Šī nav pirmās pakāpes slepkavības lieta – tā ir jebkas cits, tikai ne tas,” pēc tiesas sēdes žurnālistiem sacīja Kers.
Volša četras dienas tika ārstēta vietējā slimnīcā, bet pēc tam pārvestа apcietinājumā bez iespējas tikt atbrīvotai pret drošības naudu. “Apsūdzētā rada konkrētus, reālus un tūlītējus draudus savam vīram un trim dzīvajiem bērniem,” paziņoja prokuratūra.
Konstances Fišeres šaušalīgā traģēdija
Kamēr Klensijas aizstāvji uzskata, ka viņa pati ir nelaimīgi cietusī un nav bīstama sabiedrībai, vērts atgādināt Konstances Fišeres lietu.
17 gadu vecumā Konstance Mārgarete Fišere 1946. gadā apprecēja 24 gadus veco Otrā pasaules kara veterānu Karlu Fišeru. Ģimenē piedzima trīs bērni: 1947. gadā Ričards, 1948. gadā Denjels un 1953. gadā Debora Keja. Šajā laikā gados Konstancei sāka parādīties trauksmes un depresijas pazīmes. Viņa bieži raizējās par bērniem, naudu un šauro mājokli, kurā dzīvoja ģimene. Vismaz vienu reizi viņa arī mēģināja izdarīt pašnāvību.
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Kamēr vīrs bija darbā, 1954. gada 8. martā viņa nogalināja visus trīs bērnus savās mājās Meinas štata Votervilā. Viņu pašu atrada bezsamaņā zem gultas, izdzērušu šķidro šampūnu, un pirmsnāves vēstuli, kurā Konstance paskaidroja, ka noslīcinājusi bērnus, lai “glābtu viņus no ļaunuma”, un Dievs viņai esot pavēlējis to izdarīt.
Pirms lieta nonāca līdz tiesai, tiesu psihiatriskajā ekspertīzē tika secināts, ka Konstance cieš no paranoīdās šizofrēnijas un tādēļ nav spējīga stāties tiesas priekšā, tādēļ viņai noteica ārstēšanu slimnīcā. Pakāpeniski viņas stāvoklis sāka uzlaboties, vairs nedzirdēja balsis un nepiedzīvoja dzirdes halucinācijas. 1959. gada 6. martā Konstance tika atbrīvota un nodota vīra aprūpē. Pāris pārcēlās uz citu dzīvesvietu, un viņiem piedzima vēl trīs bērni: 1960. gadā Ketlīna Luīze, 1962. gadā Maikls Džons un 1965. gadā Natālija Rouza.
Kamēr vīrs bija darbā, 1966. gada 30. jūnijā viņa noslīcināja arī šos trīs bērnus un ar medikamentiem mēģināja izdarīt pašnāvību. Tiesā viņa savu vainu neatzina, apgalvojot, ka ir nepieskaitāma. Kaut gan tiesā vairāki liecinieki apgalvoja, ka nopratināšanā apsūdzētā sniegusi skaidras un loģiskas atbildes, aizstāvībai izdevās pārliecināt tiesu, ka Konstance ir nepieskaitāma. Tiesnesis pasludināja spriedumu, ka viņai visu atlikušo mūžu būs jāārstējas psihiatriskajā slimnīcā.
Ilgi viņa slimnīcā neuzkavējās, 1973. gada 1. oktobrī viņa izbēga, bet pēc deviņām dienām viņas līķi atrada upē. Par nāves cēloni tika atzīta noslīkšana, kas, visticamāk, bija notikusi sievietes izbēgšanas dienā.
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Kad 1990. gadā nomira Karls Fišers, viņu apglabāja tajā pašā ģimenes kapavietā Votervilas kapsētā, kur jau mūža mieru atrada viņa sieva un seši nogalinātie bērni.
Kas ir pēcdzemdību psihoze un kur meklēt palīdzību?
Nacionālais psihiskās veselības centrs skaidro, ka pēcdzemdību psihoze ir vissmagākā pēcdzemdību psihisko traucējumu forma. Tā ir reta un attīstās aptuveni 1 līdz 2 no 1000 sievietēm pēc dzemdībām. Tās sākums bieži ir straujš, un simptomi var parādīties jau pirmajās 48 līdz 72 stundās pēc dzemdībām, tomēr visbiežāk tie sākas pirmajās divās nedēļās pēc bērniņa piedzimšanas. Sākotnējās pazīmes ir nemiers, aizkaitināmība un bezmiegs.
Sievietēm, kuras piedzīvo šos traucējumus, ir mainīgs, nomākts vai pacilāts garastāvoklis, dezorientācija (priekšstata zaudēšana par laiku un telpu), apjukums un neorganizēta uzvedība. Sievietēm, kurām ir pēcdzemdību psihoze, var būt:
maldi (domas vai uzskati, kas neatbilst patiesībai);
halucinācijas (tādu lietu redzēšana, dzirdēšana vai saošana, kuru nav);
mānija (pārmērīgi paaugstināts, pacilāts garastāvoklis, kas bieži vien šķiet ārpus realitātes);
paranoja un apjukums.
Pēcdzemdību psihoze ir akūts medicīnisks stāvoklis, un ir svarīgi nekavējoties meklēt palīdzību, zvanot pa tālruni 113 vai dodoties uz tuvāko neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu. Sievietēm ar pēcdzemdību psihozi var būt risks nodarīt pāri sev vai savam bērnam, tādēļ palīdzība jāsaņem pēc iespējas ātrāk. Atveseļošanās ir iespējama, saņemot profesionālu palīdzību.