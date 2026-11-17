Laikraksts: Krievijas Drošības padomē esot nolemts noslepkavot Zelenski
Krievija esot atcēlusi “neoficiālo aizliegumu” nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un visu Ukrainas armijas Ģenerālštāba vadību. Šāds lēmums esot pieņemts Krievijas Drošības padomes slēgtajā sanāksmē, vēsta agresorvalsts mediji
Laikraksts “Moskovskij komsomoļec” apgalvo, ka šāds lēmums pieņemts pēc Krievijas Drošības padomes slēgtās sanāksmes, kurā drošības struktūru pārstāvji pieprasījuši atļauju fiziski iznīcināt Ukrainas augstāko militāro un politisko vadību. Pēc informācijas avotu teiktā, pēdējais piliens agresores pacietības kausā esot bijuši nepārtrauktie uzbrukumi Ļeņingradas apgabalam, īpaši Baltijas jūras eksporta infrastruktūrai un kritiski svarīgajai Ustjlugas ostai. Laikraksts gaudulīgi žēlojas, ka šādu lēmumu esot veicinājis arī uzskats, ka “pretinieks pilnībā pārgājis uz starptautiskajiem teroristiem raksturīgām metodēm”, tēlojot nevainīgu jēriņu situācijā, kad Krievijas uzbrukumi pēdējo nepilnu piecu gadu laikā jau sen pārspējuši visas teroristu metodes.
Saskaņā ar avotu sniegto informāciju Krievijas Drošības padomes sanāksmes dalībnieki “pasīvās aizsardzības” stratēģiju uzskatot par bezperspektīvu un atzīst, ka pat ar piešķirto finansējumu nav iespējams no ukraiņu droniem pasargāt mērķus Ļeņingradas apgabalā un citos Krievijas reģionos, bet agresores pastāvīgie uzbrukumi Ukrainas tiltiem un enerģētikas infrastruktūrai nekādi nespēj apturēt sāpīgos atbildes uzbrukumus Krievijas uzņēmumiem.
Laikraksts apgalvo, ka tādēļ Krievijas drošības struktūru pārstāvji esot ierosinājuši “radikāli atrisināt” Ukrainas vadības jautājumu, turklāt atzīstot, ka ar pašreizējo Ukrainas vadību nav iespējams panākt kapitulācijas stila “vienošanos”.
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Minētā drošības padomes sēde notikusi pirms ukraiņu vērienīgā uzbrukuma Kremļa diktatora Vladimira Putina vienam no lielākajiem “svētumiem” Krimas tiltam. Naktī uz otrdienu veiktajā triecienā ne tikai sagāzies laidums un arka tilta pusei, pa kuru pārvietojas autotransports, bet cietusi arī tilta dzelzceļa daļas arka, pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs un bruņojuma ražošanas uzņēmums “Fire Point”. Tas nozīmē, ka Krievijas anektētajā Krimā gan karaspēka dislokācija, gan ekonomiskās piegādes turpmāk būs ļoti apgrūtinātas.