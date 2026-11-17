Igaunija slēgs robežu ar Krieviju un aicina to darīt arī Latviju: kas notiks ar autobusu un kravu pārvadājumiem?
Igaunija plāno no decembra slēgt sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, kas nozīmē, ka autobusu kompānijām būs jāpārtrauc pasažieru pārvadājumi un arī kravu pārvadājumi vairs nebūs iespējami.
Plānotā trīs robežšķērsošanas punktu slēgšana Igaunijā ietekmēs tūristus, kravu pārvadājumus un autobusus. Lai gan lielākā daļa kravu pārvadājumu robežas šķērsošanai jau tagad izvēlas Latvijas un Krievijas robežšķērsošanas punktus, autobusu satiksmē situācija ir citāda. Autobusu kompānija "Ecolines" ik dienu nodrošina pa vienam reisam no Tallinas gan uz Sanktpēterburgu, gan Maskavu.
"Tagad mums ir jāapsēžas un jāveic daži aprēķini, lai saprastu, ko tas mums nozīmē. Ne tikai tas, ka mums būs jāsāk atmaksāt pasažieriem biļetes, bet arī ļoti lielas loģistikas pārmaiņas. Mums ir jāpārorientē mūsu transportlīdzekļi, jāpārveido mūsu loģistikas tīkls, tur strādājošie cilvēki, personāls, autobusu vadītāji," Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja "Ecolines" valdes priekšsēdētājs Eliss Kovaļjovs.
Autobusu kompānijas "Lux Express", kas arī nodrošina reisus uz Krieviju, valdes loceklis Ingmārs Rūss sacīja, ka robežas slēgšana uzņēmumam lielu kaitējumu neradīs. "Pašlaik ir iegādātas nedaudz vairāk par 2000 biļetēm braucieniem, kas paredzēti no 1. decembra. Un patiesībā mums ir bijis jāņem vērā robežas pilnīgas slēgšanas iespēja kopš 2022. gada. Ja tas notiks, tas ir risks, ko mēs jau esam ņēmuši vērā," viņš teica.
Autobusi varētu arī braukt uz Krieviju caur Latviju, taču, pēc uzņēmumu vadītāju teiktā, tas nav tik vienkārši. ""Lux Express" neplāno mēģināt darboties caur Latviju, un, cik man zināms, Latvijas valdība ir paziņojusi, ka tā neizsniegs jaunas maršrutu atļaujas vai nepagarinās esošās," sacīja Rūss.
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Savukārt Kovaļjovs no "Ecolines" teica, ka uzņēmums nevar "vienkārši mainīt lietas vienas nakts laikā". "Mums joprojām ir nepieciešama derīga dokumentācija un derīgas maršrutu atļaujas, saskaņā ar kurām mēs varam darboties. Ja mums ir maršrutu atļaujas caur Latviju, tad mēs noteikti varam to darīt un apkalpot arī šīs Latvijas robežšķērsošanas vietas. Bet teiksim tā: ja lēmums tiks pieņemts kopējā Eiropas līmenī, es nedomāju, ka Igaunija būs vienīgā valsts, kas tam pievienosies un slēgs savas robežšķērsošanas vietas. Mans viedoklis ir tāds, ka pārējās Baltijas valstis sekos šim piemēram," viņš klāstīja.
Pārrobežu pārvadājumu nozare jau ir ievērojami sarukusi kopš 2022. gada, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Lai gan pirms kara preces uz Krieviju no Igaunijas pārvadāja aptuveni 500 uzņēmumu, pašlaik ir palikuši mazāk nekā 50. Transporta uzņēmumi saskata iespēju Latvijā.
"Skatoties uz Luhamā un Koidulas robežšķērsošanas punktu pašreizējo kravas automašīnu caurlaidību, dienā caur tiem brauc mazāk nekā desmit kravas automašīnas. Dažas atlikušās jau izmanto Latvijas robežšķērsošanas punktus. Igaunijas robežas caurlaidspēja ir ļoti maza," sacīja Igaunijas Starptautisko autopārvadātāju asociācijas ģenerālsekretārs Ermo Perolainens, runājot par Igaunijas dienvidos esošajiem robežšķērsošanas punktiem.
Igaunijas amatpersonas ir ierosinājušas arī Latvijai slēgt robežu ar Krieviju, taču pagaidām nav zināms, kādu lēmumu Latvijas valdība pieņems. "Tas ir Latvijas lēmums, jo visi šie robežšķērsošanas punktu slēgšanas jautājumi ir lēmumi, kas katrai valstij jāpieņem pašai. Protams, Krievijai tas būtu sāpīgāk. Mēs jau tagad redzam, ka Kremlis ir ļoti asi reaģējis pat uz Igaunijas robežas slēgšanu, tāpēc jā, mums drīzāk vajadzētu palielināt šo spiedienu un parādīt, ka katrai Krievijas rīcībai pret mums ir sekas," sacīja ārlietu ministrs Marguss Cahkna.
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Jau vēstīts, ka Igaunija plāno no 1. decembra slēgt visus robežšķērsošanas punktus ar Krieviju. Igaunijas valdība tā reaģē uz to, ka naktī uz sestdienu notika mēģinājums uzbrukt uzņēmuma "Threod Systems" ēkai Vīmsi nolūkā radīt sprādzienu un aizdedzināt ēku. Incidentā neviens necieta, un uzņēmuma ražošanas un piegādes spējas nav ietekmētas. Igaunijas Drošības policijas (KaPo) un Policijas un robežsardzes departamenta darbinieki ir aizturējuši astoņus Latvijas valstspiederīgos saistībā ar šo lietu. Igaunijas Drošības policija norādīja, ka uzbrukuma mēģinājums tika veikts pēc Krievijas militārās izlūkošanas dienesta GRU rīkojuma. Igaunijai ir trīs atvērti robežšķērsošanas punkti ar Krieviju - Narvā, Luhamā un Koidulā. Robežšķērsošanas punkti darbojas 12 stundas dienā no plkst. 7 līdz 19.