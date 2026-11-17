"Dānija ir zaudējusi karalieni": telekanāls kļūdas dēļ publicē 86 gadus vecās Margrētes II nekrologu
Dānijas reģionālais televīzijas kanāls „TV2 Fyn” savā portālā kļūdas dēļ publicējis iepriekš sagatavotu nekrologu par karalienes Margrētes II nāvi, lai gan 86 gadus vecā monarhe ir dzīva. Medija vadība notikušo atzinusi par nopietnu kļūdu un paudusi nožēlu, vēsta ārvalstu mediji.
Materiāls ar dramatisku virsrakstu "Dānija ir zaudējusi karalieni, kura visa mūža garumā vienoja reģionus un paaudzes" kanāla tīmekļvietnē parādījās aizvadītajā piektdienā, 13. novembrī.
Kā vēlāk skaidroja „TV2 Fyn” galvenais redaktors Tomass Fundings, iepriekš sagatavotais raksta melnraksts portālā nonācis bez nepieciešamās redakcionālās pārbaudes. Tā kā raksts nebija ievietots portāla sākumlapā, tas palika nepamanīts līdz pirmdienas, 16. novembra, rītam, kad to beidzot izdzēsa. Fundings notikušo atzina par nepatīkamu kļūdu, un pašlaik tiek veikta iekšējā izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā tā radusies. Tā kā raksts nebija plaši izcelts, trīs dienu laikā to bija izlasījuši tikai 37 cilvēki.
Neskatoties uz veselības problēmām, turpina strādāt
Margrētei II, kura 2024. gada janvārī pēc 52 tronī pavadītiem gadiem atteicās no troņa par labu savam dēlam Frederikam X, pēdējos gados patiešām bijušas veselības problēmas. Kā vēsta ārvalstu mediji, 6. septembrī bijusī karaliene tika nogādāta Kopenhāgenas Karaliskajā slimnīcā. Viņai bija konstatēta asiņu uzkrāšanās gūžas locītavas apvidū, kā arī viegla dehidratācija jeb organisma atūdeņošanās. Iepriekš Margrēte II bija saskārusies arī ar sirdsdarbības traucējumiem. Pēc ārstu ieteikuma viņa pat atmeta smēķēšanu, lai gan bija smēķējusi kopš 17 gadu vecuma.
Tomēr pašlaik bijusī karaliene jūtas labi un, neraugoties uz cienījamo vecumu, turpina piedalīties oficiālos pasākumos. Kā vēsta žurnāls "Hello!", pēdējo reizi Margrēte II sabiedrībā redzēta pavisam nesen – 3. novembrī viņa apmeklēja Ebes Munka balvas pasniegšanas ceremoniju.