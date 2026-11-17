Ukrainas virsnieks atklāj Krimas tilta triecienu patieso mērķi un komentē ASV apzinātos "Starlink" ierobežojumus
Ukrainas virsnieks, kurš piedalījies vērienīgajā operācijā pret Krimas tiltu, atklājis iepriekš nezināmas detaļas par triecienu patieso mērķi. Viņš arī izteicis nopietnas apsūdzības ASV, apgalvojot, ka Vašingtona apzināti centusies kavēt operācijas īstenošanu.
Naktī uz 17. novembri īstenotie triecieni Krimas tiltam bijuši ieplānoti tā, lai nostādītu Vladimiru Putinu neērtā situācijā un parādītu viņa vājumu pirms ceturtdien paredzētās tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu. Par to britu laikrakstam "The Times" pastāstījis Ukrainas virsnieks, kurš piedalījies operācijā.
"Mēs to plānojām kā simbolisku žestu pirms Trampa, Putina un Sji tikšanās, lai parādītu, ka Putins ir vājš," sacīja virsnieks.
Saskaņā ar izplatīto informāciju iecerētais mērķis sasniegts uzskatāmā veidā. Pēc otrā trieciena diennakts laikā, kas notika naktī uz 17. novembri, Krimas tilta autotransporta daļas arka kopā ar daļu ceļa seguma esot iegāzusies ūdenī. Automašīnu satiksme pilnībā apturēta, bet tilta atlūzas, pēc monitoringa kanālu ziņotā, aizšķērsojušas arī kuģu ceļu zem tilta.
Arī ziņu aģentūra "Bloomberg" uzbrukumu saista ar Putina vizīti Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības organizācijas (APEC) samitā Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā, kur paredzēta viņa tikšanās ar Sji Dzjiņpinu un Donaldu Trampu.
Aģentūras vērtējumā trieciens apliecina, ka Kijivai izdodas palielināt cenu, kas Krievijai jāmaksā par kara turpināšanu, laikā, kad aktivizējušies diplomātiskie centieni.
Pirmo triecienu Krimas tiltam Ukraina veica naktī uz 16. novembri. Toreiz, kā tiek ziņots, tilta autotransporta daļas arka ievērojami sašķiebās, taču Kremlis nodarītos bojājumus raksturoja kā "nenozīmīgus". Vakarā automašīnu kustība tika atjaunota, organizējot satiksmi pārmaiņus abos virzienos.
Naktī uz 17. novembri sekoja jauns uzbrukums, pēc kura tilta arka un autotransporta daļas laidums esot iegāzušies ūdenī.
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Saskaņā ar izplatīto informāciju tilta autotransporta daļa ir iznīcināta, savukārt dzelzceļa konstrukcija izturējusi triecienu, lai gan arī tās arka esot bojāta.
Krievijas puse tilta konstrukciju sabrukšanu oficiāli neatzīst.
ASV apzināti ierobežojušas Ukrainai "Starlink"
Ukrainas virsnieks apgalvo, ka ASV mēģinājušas liegt Ukrainas bruņotajiem spēkiem sakaru iespējas, lai tie nevarētu īstenot tik vērienīgu militāro operāciju.
"Amerikāņi mēģināja mums liegt sakarus, lai mēs nevarētu īstenot šādas operācijas. Taču šī misija pierādīja, ka spējam patstāvīgi izveidot sakaru kanālus radiosignālu pārraidīšanai," laikrakstam sacījis virsnieks.
Ukraina operācijai pret Krimas tiltu gatavojusies astoņus mēnešus. Savukārt nedēļu pirms uzbrukuma ASV puse esot ierobežojusi Ukrainas piekļuvi satelītsakaru sistēmām "Starlink" un "Starshield".
Pēc virsnieka teiktā, Ukrainas karavīri spējuši iztikt bez uzņēmuma "SpaceX" nodrošinātajām sistēmām un paši izveidojuši sakaru kanālus starp bezpilota lidaparātiem un raķetēm.
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Pirmo reizi droni esot pārraidījuši raķetēm videosignālu, ļaujot tām precīzi trāpīt izvēlētajām tilta konstrukcijām.
Problēmas ar satelītsakariem Ukrainas bruņotajiem spēkiem sākušās oktobra vidū, kad "SpaceX" ierobežojis Ukrainas armijas izmantoto "Starshield" termināļu darbību. Sakari pārstājot darboties, ja pārvietošanās ātrums pārsniedz 160 kilometrus stundā.
Šie ierobežojumi esot izjaukuši daļu Ukrainas triecienu dronu un pārtvērējdronu kaujas uzdevumu.
12. novembrī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pastāstīja par jauniem "Starlink" ierobežojumiem, kas, pēc viņa teiktā, traucējuši Ukrainas bruņotajiem spēkiem atvairīt Krievijas gaisa uzbrukumu.
Satelītsakaru ierobežojumi jau kļuvuši par izmeklēšanas jautājumu Vašingtonā. ASV Senāta demokrāti gatavo izmeklēšanu saistībā ar Īlona Maska darbībām un pieprasījuši viņam saglabāt visus dokumentus, kas attiecas uz ieviestajiem ierobežojumiem.
Senators Ričards Blūmentāls ierosinājis pakļaut "Starlink" un "Starshield" Kongresa kontrolei, uzsverot, ka ne ASV aizsardzība, ne tās sabiedrotie nedrīkst būt atkarīgi no "egocentriska miljardiera kaprīzēm".