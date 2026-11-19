Kas ir cilvēki, kuri izpilda Maskavas pasūtījumus? Kremļa sabotāžas Eiropā vieno specifiska nianse
Eiropā arvien biežāk tiek atklātas diversijas, kurās izmeklētāji saskata Krievijas specdienestu iesaisti. Dzelzceļa infrastruktūras bojāšana, aizdedzinātas noliktavas, sprāgstvielām aprīkoti pasta sūtījumi un uzbrukumi uzņēmumiem, kas palīdz Ukrainai, ir tikai daļa no pēdējos divos gados izmeklētajiem gadījumiem. Uzmanību piesaista tas, ka šo noziegumu izpildītāji lielākoties nav Krievijas pilsoņi. Tie vienmēr ir visdažādāko Eiropas valstu pārstāvji.
Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu neaprobežojas tikai ar aktīvu, konvenciālo karadarbību daudzajās nāves zonās Ukrainas frontē. Hibrīdkara operācijas norit arī Eiropas, Eiropas Savienības (ES) teritorijās ar mērķi – traucēt militārās palīdzības piegādes Ukrainai, radīt ekonomiskus zaudējumus un vairot nedrošības sajūtu Eiropas sabiedrībā.
Šobrīd Rietumvalstu dienestu izmeklēšanas atklāj, ka vairumu šo sabotāžu vieno tas, ka diversiju organizēšanai tiek izmantoti ārvalstu pilsoņi (pārstāvēta virkne Eiropas valstu), kuriem nav tiešas saistības ar Krievijas armiju vai specdienestiem.
Šādus cilvēkus drošības eksperti mēdz dēvēt par “vienreiz izmantojamiem aģentiem”. Viņu uzdevums var būt šķietami vienkāršs – nofotografēt kādu objektu, nogādāt sūtījumu, aizdedzināt ēku vai sabojāt infrastruktūru.
Lai arī šādi uzbrukumi jau ilgāku laiku visdrīzāk Rietumus saliedē, nevis šķeļ, spilgtāko gadījumu apkopojums lieliski parāda to, kā Krievija šobrīd turpina operēt hibrīdkara laukā.
Moldovas pilsoņi aizdedzina Ukrainas atbalstītāju restorānu Igaunijā
Vēl 2025. gada janvārī Igaunijā tika aizdedzināti divi objekti – pārtikas veikals "Coop" Osulā un restorāns "Slava Ukraina" Tallinā. Sākotnēji tie varēja šķist savstarpēji nesaistīti noziegumi. Tomēr izmeklēšana atklāja, ka abus uzbrukumus organizējis viens cilvēks, kurš darbojies Krievijas militārās izlūkošanas dienesta (GRU) uzdevumā.
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Galvenais vainīgais – 1992. gadā dzimušais Moldovas pilsonis Ivans Čihajals. Vispirms viņš saņēma pārbaudes uzdevumu – aizdedzināt veikalu Osulā. Pēc tā izpildes viņam uzdeva uzbrukt restorānam, kura nosaukums nepārprotami pauda atbalstu Ukrainai.
Restorāna aizdedzināšanā viņš iesaistīja savu brālēnu, arī Moldovas pilsoni ar tādu pašu vārdu. Izmeklēšanā tika konstatēts, ka brālēns nav zinājis par saistību ar Krievijas specdienestiem. Abos gadījumos uzbrucēji izsita logu un izmantoja benzīnu. Pēc restorāna aizdedzināšanas viņi pameta Igauniju, taču vēlāk tika aizturēti Itālijā.
2025. gada jūlijā Igaunijas tiesa galvenajam vainīgajam piesprieda sešus ar pusi gadus cietumā. Viņa brālēnam tika piespriests divarpus gadu cietumsods, no kura seši mēneši bija jāizcieš reāli. Šis ir viens no gadījumiem, kurā Krievijas specdienestu līdzdalība konstatēta tiesas procesā.
Ukrainas pilsoņi mēģina izraisīt vilcienu katastrofu Polijā
Potenciāli bīstamāka sabotāža tika mēģināta 2025. gada novembrī Polijā, kur notika divi uzbrukumi Varšavas–Ļubļinas dzelzceļa līnijai, pa kuru notiek arī satiksme Ukrainas virzienā.
Pie Mikas ciema uz sliedēm tika detonēts spridzeklis, kad garām brauca kravas vilciens. Savukārt netālu no Pulaviem uz sliedēm bija uzstādīts metāla šķērslis, kas varēja izraisīt vilciena noskriešanu no sliedēm.
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Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka abu uzbrukumu mērķis bijis izraisīt dzelzceļa katastrofu. Izmeklētāji identificēja divus Ukrainas pilsoņus, kuri, pēc Polijas varasiestāžu teiktā, ilgstoši sadarbojušies ar Krievijas izlūkdienestiem. Pēc uzbrukumiem abi aizbēguši uz Baltkrieviju.
Viens no aizdomās turētajiem jau iepriekš Ukrainā bija notiesāts par piedalīšanos diversijā. Polijas amatpersonas uzsver, ka valsts kļuvusi par vienu no galvenajiem Krievijas hibrīduzbrukumu mērķiem, jo tai ir nozīmīga loma militārās palīdzības nogādāšanā Ukrainai.
Trīs ukraiņi Vācijā gatavo sprādzienbīstamu sūtījumu operāciju
2025. gada maijā Vācijas un Šveices tiesībsargājošās iestādes aizturēja trīs Ukrainas pilsoņus, kurus turēja aizdomās par gatavošanos diversijām starptautiskajā pasta un loģistikas sistēmā. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka martā no Ķelnes uz Ukrainu tika nosūtītas divas pakas, kurās atradās GPS izsekošanas ierīces. Šo sūtījumu uzdevums bija piefiksēt transportēšanas maršrutus un iespējamos punktus, kuros vēlāk varētu nogādāt sprādzienbīstamas vai aizdedzinošas ierīces.
Vācijas prokuratūra uzskatīja, ka aizdomās turētie sadarbojušies ar personām, kas darbojas Krievijas valsts institūciju interesēs. 2026. gada augustā Vācijas tiesa vienam no apsūdzētajiem – 30 gadus vecam Ukrainas pilsonim – piesprieda gadu un trīs mēnešus cietumā. Divus pārējos apsūdzētos tiesa attaisnoja, jo nebija pietiekamu pierādījumu, ka viņi apzinājušies operācijas patieso mērķi.
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Šis gadījums uzskatāmi parāda, cik sarežģītas var būt Kremļa dienestu izstrādātās shēmas – ne visi dalībnieki zina, kādam nolūkam tiek iesaistīti specifiskās darbībās.
Ar sprāgstvielām aprīkots drons pie Ukrainas lidmašīnas Vācijas lidostā
2026. gada 4. augustā Leipcigas-Halles lidostā Vācijā tika atklāts sprāgstvielām aprīkots drons, kas bija pietuvojies Ukrainas transportlidmašīnai "Antonov". Izmeklētāju rīcībā nonākušā informācija liecināja, ka uzbrukumā varēja būt paredzēts izmantot aptuveni 1,8 kilogramus sprāgstvielas "Semtex". Lidmašīnā tobrīd, pēc mediju ziņām, atradās aptuveni 25 000 litru aviācijas degvielas.
Par laimi, sprādziens nenotika. Vācijas drošības dienesti izmeklēšanā identificēja divus iespējamos dalībniekus – Krievijas pilsoni (kuru tur aizdomās par operācijas loģistikas organizēšanu) un Baltkrievijas pilsoni, kurš, iespējams, vadīja dronu. Vācijas valdība septembrī publiski šajā terorakta mēģinājumā vainoja Krieviju, pamatojoties uz izmeklēšanas materiāliem un izlūkošanas informāciju, vēstīja “Euronews”.
Turcijas pilsoņi aizturēti par "Starlink" infrastruktūras aizdedzināšanu Polijā
2026. gada septembrī Polijā tika aizdedzināta "Starlink" satelītsakaru stacija Volā Krobovskā, netālu no Varšavas. Ugunsgrēks skāra stacijas elektroapgādes sistēmu un rezerves ģeneratoru. Polijas varasiestādes uzskatīja, ka uzbrukuma mērķis varēja būt sakaru traucēšana, tostarp Ukrainas militārajām vajadzībām.
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Oktobrī Vācijā pēc Polijas pieprasījuma tika aizturēti divi Turcijas pilsoņi. Polijas valdība pēcāk paziņoja, ka Polijai nav šaubu par Krievijas specdienestu iesaisti uzbrukuma organizēšanā.
Vācijas pilsoņus meklē saistībā ar “Starlink” antenu dedzināšanu
Bulgārijas varasiestādes oktobrī izdeva Eiropas apcietināšanas orderus diviem 19 gadus veciem Vācijas pilsoņiem, kuri tiek apsūdzēti "Starlink" satelītantenu dedzināšanā netālu no Sofijas. Kā ziņo Bulgārijas valsts ziņu aģentūra BTA, Sofijas pilsētas tiesa apmierinājusi prokuratūras lūgumu par abu jauniešu apcietināšanu. Vīriešiem 14. oktobrī aizmuguriski uzrādītas apsūdzības, un notiesāšanas gadījumā viņiem draud no trim līdz 12 gadiem cietumā. Saskaņā ar Vācijas privātuma aizsardzības likumiem, Vācijas medijos aizdomās turamie identificēti tikai ar iniciāļiem – S.I. un T.B. Viņu pašreizējā atrašanās vieta Vācijas varasiestādēm nav zināma.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju, 9. oktobrī jaunieši aizdedzināja astoņas "Starlink" antenas "Plana Teleport" sauszemes satelītsakaru stacijā, kas atrodas apmēram 30–40 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Bulgārijas galvaspilsētas.
Aizdomās turamie Bulgārijā ieradās 9. oktobrī plkst. 17.37 no Serbijas puses caur Kalotinas robežkontroles punktu automašīnā ar Vācijas reģistrācijas numura zīmēm, robežsargiem apgalvojot, ka ir tūristi.
Aptuveni plkst. 22.25 vīrieši, sejas aizseguši ar maskām un rokās uzvilkuši cimdus, esot aizdedzinājuši antenas. Pēc BTA ziņotā, trīs antenas tika pilnībā iznīcinātas, divas daļēji bojātas, bet vēl trīs cieta nedaudz. Jau neilgi pirms pusnakts, plkst. 23.55, abi "tūristi" caur to pašu robežpunktu atgriezās Serbijā.
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Bulgārijas pilsoņi aizturēti pie Vācijas militāro tehnoloģiju uzņēmuma
2026. gada 3. septembrī Minhenē izcēlās ugunsgrēks būvlaukumā netālu no Vācijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma "Rohde & Schwarz" galvenās mītnes. Uzņēmums izstrādā sakaru, radaru un elektroniskās karadarbības sistēmas, tostarp tehnoloģijas bezpilota lidaparātu atklāšanai un neitralizēšanai.
Saistībā ar notikušo policija netālu esošajā degvielas uzpildes stacijā aizturēja divus Bulgārijas pilsoņus – 28 gadus vecu sievieti un 38 gadus vecu vīrieti. Ugunsgrēku izdevās ātri nodzēst, un neviens cilvēks necieta. Izmeklētāji pieļāva, ka noziegumam varētu būt politisks motīvs.
Tomēr sākotnēji aizturētajiem tika izvirzītas aizdomas par mantas bojāšanu un dedzināšanas mēģinājumu, nevis par darbošanos Krievijas izlūkdienestu uzdevumā. Lai gan uzbrukuma vieta un iespējamais mērķis radīja jautājumus par ārvalstu specdienestu iesaisti, tieša saikne ar Maskavu šajā lietā nav pierādīta.
Kāpēc Kremļa dienesti izmanto citu valstu pilsoņus?
Eiropas valstu atbildīgo dienestu veiktajās izmeklēšanās ieskicējas līdzīga aina – uzbrukumu pasūtītāji atrodas ārpus valsts, kurā paredzēts veikt noziegumu, bet pašu uzdevumu uztic cilvēkiem, kuri var brīvi pārvietoties ES valstīs.
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Igaunijas drošības dienesti norāda, ka vervētāji īpašu uzmanību pievērš cilvēkiem ar kriminālu pagātni vai sarežģītu sociālekonomisko situāciju. Šādam modelim ir vairākas priekšrocības no operācijas organizētāju viedokļa. Tas ļauj slēpt pasūtītāju identitāti, apgrūtina izmeklēšanu un samazina nepieciešamību sūtīt uz Eiropu profesionālus izlūkdienestu darbiniekus.
Turklāt atsevišķi izpildītāji var nezināt operācijas patieso mērķi. Viens cilvēks fotografē objektu, otrs iegādājas nepieciešamos materiālus, trešais nogādā sūtījumu, bet ceturtais veic pašu uzbrukumu. Tieši tādēļ aizdomās turēto pilsonība pati par sevi neko nepasaka par to, kurš organizējis noziegumu.
Pēdējo divu gadu izmeklēšanas liecina, ka Eiropas drošības dienestiem arvien biežāk nākas saskarties nevis ar klasiskām spiegošanas operācijām, bet ar uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, uzņēmumiem un transporta sistēmām.