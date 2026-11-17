Zināms, kā reaģējis Putins pēc Ukrainas sekmīgajiem triecieniem Krimas tiltam
Krievijas diktators Vladimirs Putins nav sniedzis nevienu publisku komentāru par 16. un 17. novembrī notikušajiem Ukrainas triecieniem Krimas tiltam, kas tiek raksturoti kā līdz šim veiksmīgākā Ukrainas operācija pret šo objektu.
Krievijas diktators Vladimirs Putins nav publiski reaģējis uz vērienīgajiem Ukrainas triecieniem nelikumīgi uzbūvētajam Krimas tiltam 16. un 17. novembrī. Pēc ziņām par tilta sagraušanu Kremļa saimnieks atturējies no komentāriem un devies darba vizītē uz Ķīnu, vēsta neatkarīgais Krievijas medijs "Agentstvo".
Saskaņā ar lidojumu izsekošanas vietnes "Flightradar24" datiem otrdienas rītā no Maskavas izlidojušas trīs Krievijas speciālās aviācijas vienības "Rossija" lidmašīnas ar reģistrācijas numuriem RA-96025, RA-96024 un RA-96022.
Tās pacēlušās gaisā attiecīgi plkst. 7:08, 7:32 un 7:55. Pirmās divas lidmašīnas izslēgušas transponderus virs Maskavas, bet trešā - Kazaņas apkārtnē.
Vēl viena speciālās aviācijas vienības "Rossija" lidmašīna "Il-96" ar reģistrācijas numuru RA-96019 no rīta nolaidusies Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā. Iepriekš ar šo lidmašīnu pārvietojušies Kremļa žurnālistu grupas pārstāvji.
Krievijas televīzijas kanāla "Rossija 1" rīta ēterā demonstrēts Krievijas prezidenta preses sekretāra Dmitrija Peskova komentārs, kas ierakstīts Šeņdžeņā. Peskovs paziņojis, ka Putins Ķīnā ieradīsies otrdien.
Ņemot vērā laika joslu atšķirību un aptuveni desmit stundu ilgo lidojumu, tiek pieļauts, ka lidmašīna ar Krievijas prezidentu no Maskavas izlidojusi otrdienas rītā.
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Tikmēr Putins joprojām nav publiski komentējis Krimas tiltam nodarītos postījumus. Kremļa publicētajos kadros no pirmdien notikušās tikšanās ar Krievijas transporta ministru Dmitriju Jadrovu šis jautājums netika apspriests.
Vēlāk Peskovs apgalvoja, ka prezidents situāciju esot pārrunājis ar ministru, taču nekādas sīkākas detaļas neatklāja.