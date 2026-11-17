ASV brīdina par drošības riskiem publiskos pasākumos visā Eiropā
Tuvojoties gada nogales svētku sezonai, ASV aicina savus pilsoņus visā Eiropā saglabāt modrību, brīdinot, ka vietas, kur pulcējas daudz cilvēku, un publiski pasākumi var kļūt par teroristu grupējumu un noziedznieku uzbrukumu mērķi.
Kā teikts ASV vēstniecības paziņojumā, īpaša piesardzība jāievēro svētku festivālos un pasākumos, kā arī citās plaši apmeklētās sabiedriskās vietās. ASV pilsoņi tiek aicināti pievērst uzmanību apkārt notiekošajam un vienmēr ievērot policijas un ārkārtas situāciju dienestu darbinieku norādījumus.
Paziņojumā uzsvērts, ka teroristi, tostarp individuāli uzbrucēji, var rīkot uzbrukumus bez brīdinājuma vai ar ļoti īsu brīdinājumu. Par iespējamiem mērķiem var kļūt tūristu iecienītas vietas, piemēram, tirgi, transporta mezgli, tirdzniecības centri, reliģiskās celtnes un citas publiskas teritorijas.
ASV arī brīdina, ka svētku sezonā visā Eiropā iespējami ceļošanas un ikdienas dzīves traucējumi. Pēdējos mēnešos biežāk notikuši streiki un demonstrācijas.
Savukārt novembrī vairākās Eiropas valstīs tika izplatīti viltus spridzināšanas draudi, kas bija vērsti pret civilo aviāciju un izraisīja lidojumu traucējumus.
ASV pilsoņi aicināti ceļojumu laikā sekot līdzi vietējām ziņām, lai laikus uzzinātu par notikumiem, kas varētu ietekmēt transporta satiksmi vai ikdienas dzīvi.