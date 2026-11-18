Aiz propagandas priekškara: par vēsturiskām krievu zemēm un Eiropas pārdalīšanu
Pēdējā pusgadā Kremļa propagandā aizvien redzamāks uzsvars tiek likts uz līdzšinējās Eiropas drošības arhitektūras pārskatīšanu. Ja savulaik krievi, runājot par potenciālo kara ar Ukrainu atrisinājumu, galveno akcentu lika uz pašu Ukrainu - krieviem pienākas viss Donbass, Kijivā jānomainās valdošajai varai, Ukrainai jāsaglabā neitralitātes statuss -, tad pašlaik diktators Vladimirs Putins aizvien uzstājīgāk uzsver, ka runa nav tikai par Ukrainu, kas esot tikai "sīka vienība" globālajā civilizāciju pretstāvē. Galvenais jautājums esot par Eiropas un Krievijas attiecībām, agresorvalsts drošību un tās "nacionālajām interesēm".
"Putins veido naratīvu, kurā Ukraina ir tikai viena no frontēm, nevis konflikta cēlonis. Pēc viņa versijas, konflikta cēlonis ir Rietumu atteikšanās atzīt Krievijas ietekmes sfēru. Šī ir būtiska atšķirība. Ja karš skar tikai Ukrainu, tad arī vienošanās attiecas uz Ukrainu. Ja karš ir par Krievijas vietu Eiropā, tad Kremlis var pieprasīt daudz vairāk nekā tikai teritoriju vien. Tas var pieprasīt jaunu drošības kārtību," norāda domnīca "Defence24".
Tramps un Putins vēlas Jaltu 2.0
Propagandisti par Eiropas saistību ar karu Ukrainā runā jau kopš iebrukuma sākuma 2022. gadā. Taču vēstījumi ir savstarpēji pretrunīgi. Viena versija ir šāda: mēs jau pašlaik karojam ar visu NATO, Rietumi ir tieši karā iesaistītie. Otra versija: Eiropa gatavojas karam ar Krieviju, un karš ar to esot neizbēgams. Ar loģisko domāšanu apveltītiem cilvēkiem, protams, rodas jautājums, kā tad īsti ir - vai Krievija jau karo ar Eiropu, vai Eiropa šim karam vēl tikai gatavojas?
Jāatgādina, ka Kremlis kopš kara sākuma ar aizvien pieaugošu intensitāti ir veidojis vēstījumu, ka pie kara Ukrainā ir vainīgi Rietumi, kas tajā veikuši "nelikumīgu valsts apvērsumu", padarot Ukrainu par placdarmu uzbrukumam Krievijai. Putina demagoģiskie un nekādos faktos nebalstītie izteikumi vēsta, ka tad, ja Krievija nebūtu pirmā sākusi "speciālo militāro operāciju", tad Ukraina būtu pirmā uzbrukusi Krievijai, protams, ar Rietumu atbalstu.
"Viņiem bija jāatturas no agresīva nacionālisma un rusofobijas veicināšanas Ukrainā, lai padarītu to par instrumentu cīņai pret Krieviju. NATO nevajadzēja censties iekļaut mūsu vēsturiskās teritorijas savā militārajā telpā savu interešu vārdā, kā arī plānot tur izvietot savas bāzes. Nevajadzēja mudināt Kijivas radikāļus uz valsts apvērsumu un pēc tam nevajadzēja apgādāt šo de facto nelikumīgo režīmu ar visdažādākajiem uzbrukuma ieročiem. Nevajadzēja izstrādāt plānus par koncentrācijas nometņu izveidi Donbasa un Krimas iedzīvotājiem. Nevajadzēja ar tankiem braukt pāri neapbruņotiem cilvēkiem, apšaudīt viņus ar raķetēm, bombardēt no gaisa un dedzināt dzīvus tikai tāpēc, ka viņi ir krievi - gan etniskajā, gan garīgajā ziņā," savā Valdaja foruma runā oktobra sākumā paziņoja Putins.
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Skaidrs ir viens: Putina pašreizējās ģeopolitiskās ambīcijas neaprobežojas tikai ar Ukrainu. Diemžēl šīs Maskavas ambīcijas iedrošina un padara lielākas pašreizējais ASV prezidents Donalds Tramps. Viņa izteikums, ka ar Krieviju ir panākta "plaša, skaista vienošanās par Eiropu", protams, eiropiešos var radīt tikai trauksmi.
Tāpat Putina centieniem paplašināt savu varu Eiropā jaunu jaudu iedveš potenciālās trīspusējās sarunas ar Trampu un Ķīnas prezidentu Sji Dziņpinu, kur tikšot apspriesta arī Eiropas drošības arhitektūra. Kremļa diktators jau sapņo par jaunu Jaltas konferenci, kurā 1945. gadā PSRS diktators Josifs Staļins, ASV prezidents Franklins Rūzvelts un Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čērčils sadalīja ietekmes zonās pēckara Eiropu.
Ja bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs savā uzrunā Rīgā 2005. gada 7. maijā nosodīja Jaltas vienošanos un uzsvēra, ka līdz ar Baltijas valstu pievienošanos NATO "Jaltas mantojums beidzot tika apglabāts - reizi par visām reizēm", tad Putina Krievija nekad uz Jaltas konferencē notikušo Eiropas sadalīšanu nav raudzījusies kā uz kaut ko kaunpilnu. Tā vien šķiet, ka šo vēsturisko notikumu par ASV kauna traipu, pretēji Bušam, neuzskata arī Tramps.
Savukārt krievi par to līksmi paziņo, ka "Tramps saprot, ka pastāv nacionālās intereses un kurš, atmetot visas virspusējas lietas, šajā situācijā ir īstais ģeopolitiskais partneris. Kad Amerikas Savienoto Valstu nacionālās intereses un Krievijas nacionālās intereses ļauj skatīties vienā virzienā, tiek izdarīti pareizie secinājumi". Krievu ieskatā trīs lielvaru - Ķīnas, Krievijas un ASV - ietekmju zonu pārdalīšana būtu nevis kaut kas pretlikumīgs, bet gan cēla pasaules glābšanas misija.
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"Vai cilvēcei ir nepieciešama šī tikšanās? Noteikti. Vienpolārā pasaule ir sabrukusi, un līdz ar to uz noteikumiem balstītā kārtība ir beigusies. Tas ir labi, tas ir vēsturiski loģiski, bet tas nenozīmē, ka noteikumu vispār nav. (...) Trim lielākajām kodolvalstīm ir jāvienojas par spēles noteikumiem. Ir skaidrs, ka konkurence un savstarpēja cīņa turpināsies, taču, neskatoties uz to, ir jānosaka noteiktas robežas, noteikti ierobežojumi. Mums jāsāk nopietna saruna par visu konfliktu pamatcēloņiem, kas mūsdienās nomoka pasauli," sludināja propagandisti.
"Euronews" raksta, ka, visticamāk, sarunas koncentrētos uz Ukrainu un Taivānu. "Ja "Jalta 2.0" noritētu līdzīgi 1945. gada konferencei, šīs trīs puses noslēgtu vienošanos aiz slēgtām durvīm, un pārējai pasaulei neatliktu nekas cits, kā tai pakļauties. Putins iznāktu no tā kā uzvarētājs - un tieši tāpēc viņš vispār virza šo ieceri," norāda medijs.
"Euronews" ieskatā, ja Tramps pievienotos šīm sarunām, ASV prezidents Krievijas līderim pasniegtu viņa lielāko stratēģisko uzvaru kopš Padomju Savienības sabrukuma. Jo jauna "Jalta" bez sabiedrotajiem iezīmētu Rietumu - tādu, kādus mēs tos pazīstam, - galu. Vienošanās, kas panākta aiz Ukrainas muguras, nozīmētu arī transatlantisko attiecību beigas un vājinātu NATO spēju atturēt agresoru.
"Vēsturiskās krievu zemes"
"Plašākā mērogā Putina centieni atgūt vēsturiski krieviskās zemes ir recepte bezgalīgai starptautiskai nestabilitātei. Eiropā ikviena robeža varētu tikt apšaubīta, pamatojoties uz vēsturiskiem argumentiem, un pat veselu kontinentu tiesiskā piederība varētu kļūt par diskusiju objektu. Ja Putinam tiks ļauts nostiprināt principu, ka svešas zemes drīkst sagrābt, balstoties uz vēsturiskām pretenzijām, sekas satricinās globālo kārtību līdz pat tās pamatiem," raksta domnīca "Atlantic Council".
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Izskatās, ka tieši to vēlas Putins - stiprākā varu un starptautisko tiesību sagraušanu. Jāatgādina, ka Kremļa diktatoram un viņu papildinošajiem propagandistiem ļoti patīk tādas tēzes kā "Krievijas robežas nebeidzas nekur" un "visas zemes, kur kāju spēris krievu zaldāts, ir mūsējās". Tāpat krievi mētājas ar apgalvojumiem, ka Odesa, Rīga un Tallina ir krievu pilsētas.
Tomēr arī šajos vēstījumos krievi ir nekonsekventi un jaucas paši savos izteikumos. No vienas puses, propagandisti apgalvo, ka nekad nevienu valsti nav kolonizējuši, kas nav patiesība, no otras puses, runā par "vēsturiskām zemēm", kas esot leģitīmas Krievijas teritorijas. Sekojot šādai loģikai, nav skaidrs, kāpēc, piemēram, Baltiju drīkstētu uzskatīt par "vēsturiskām krievu zemēm", bet Indija nav vis britu "vēsturiskā zeme", bet savulaik netaisni iegūta kolonija.
Saskaņā ar krievu vēstījumiem Krievijas kādreiz iekarotās teritorijas ir tās "vēsturiskās zemes", bet Rietumu kādreizējie iekarojumi ir kolonijas. No starptautisko tiesību viedokļa šāds skatījums, protams, ir absurds. Vienlaikus krieviem ļoti patīk bārstīt izteikumus par to, ka Baltijas valstis un Somija kā neatkarīgas valstis var pastāvēt tikai tāpēc, ka savulaik Krievija to "atļāva".
Jāuzsver, ka terminam "vēsturiskās zemes" mūsdienu starptautiskajās tiesībās nav tieša, patstāvīga juridiska spēka, lai noteiktu valsts robežas vai suverenitāti. Mūsdienu starptautiskās tiesības noraida uzskatu, ka valsts var pretendēt uz kādu teritoriju tikai tāpēc, ka tā kādreiz to ir kontrolējusi.
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Skaidrības labad, tāpat kā Francijai nav tiesību pretendēt uz Alžīriju, tāpat arī Krievijai nav tiesību pretendēt uz Ukrainu vai Baltijas valstīm. Tomēr šī katram skolas bērnam labi saprotamā patiesība Putina galvā pārvērtusies par savu pretmetu, "vēsturiskās zemes" iztēlojot, ja ne gluži kā Krievijas teritorijas, tad ietekmes zonas noteikti.
"Lai gan Ukraina neapšaubāmi ieņem īpašu vietu Krievijas nacionālajā mitoloģijā, viltus vēsturiskos argumentus, kas tiek izmantoti pašreizējā iebrukuma attaisnošanai, var tikpat viegli attiecināt arī uz citām valstīm. Potenciālo Kremļa mērķu saraksts nākotnē ir garš. 1914. gadā, savas lielākās izplešanās laikā, Krievijas impērija aptvēra teritorijas, kas mūsdienās pieder vismaz 15 neatkarīgām valstīm - no Ziemeļeiropas līdz pat Vidusāzijai. Ja Putins netiks apturēts Ukrainā, tās visas var kļūt par upuriem atdzimstošajai Krievijai," brīdina "Atlantic Council".
Savukārt domnīca "Carnegie Endowment for International Peace" pieļauj, ka nākamais Krievijas līderis pēc Putina, iespējams, neizjutīs tādu pašu apsēstību ar Ukrainu. Taču vienlaikus brīdina, ka realitāte, ko Putins ir radījis - bīstama konfrontācija starp Krieviju un pārējo Eiropu, kas stiepjas no Arktikas līdz Melnajai jūrai un atrodas tiešā Krievijas iekšzemes tuvumā -, būs viņa mantojums.
"Eiropas brīvdienas ir beigušās"
Pašreizējā situācija, kad Putins atklāti runā par vēlmi pārskatīt Eiropas pēckara drošības arhitektūru, bet Tramps priecājas par "skaistu, plašu vienošanos par Eiropu", kurā tā pati nepiedalās, eiropiešiem ir jābūt pilnīgi skaidrai stratēģijai, kā rīkoties, lai nepieļautu līdzšinējās starptautiskās tiesībās balstītās kārtības sabrukumu.
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Jans Kallbergs, domnīcas "Center for European Policy Analysis" līdzstrādnieks un drošības stratēģijas pētnieks, savā nesenā rakstā norāda, ka Eiropas līderiem nevajadzētu aprobežoties tikai ar reakciju uz uzbrukumiem; tā vietā viņiem būtu jāvienojas par pasākumiem, tostarp palīdzību Ukrainai, kas vērsti pret vidusšķiru un augstāko sabiedrības slāni Maskavā un Sanktpēterburgā. Pēc viņa domām, tieši šīs iedzīvotāju grupas veido Putina varas pamatu. Eiropas sabiedrotajiem būtu jācenšas atstāt dziļas rētas Krievijas augstākajos sabiedrības slāņos.
Tikmēr domnīcas "Carnegie Endowment for Internatioanl Peace" ieskatā "mēs visi esam grēkojuši ar pārāk šauru skatījumu uz Krieviju, dēvējot to vienkārši par "degvielas uzpildes staciju ar kodolieročiem". Krievijas tēls 20. gadsimta 90. gados - nabadzīga, haosa pārņemta un vien bāla savas kādreizējās padomju versijas ēna - radīja maldīgu priekšstatu, ka šis stāvoklis kļūs par jauno normu un Krievija atteiksies no sava padomju un impēriskā mantojuma, un pieņems redzējumu par vienotu, brīvu Eiropu, kas dzīvo mierā pati ar sevi un saviem kaimiņiem".
Tā vietā Kremlis īsteno aizvien agresīvāku politiku pret daudzām Eiropas valstīm. Sabotāžas akti pret eiropiešu infrastruktūru, plāni veikt slepkavības, dronu ielaušanās un draudi zemūdens kabeļiem ir kļuvuši par ikdienišķu parādību.
Vienlaikus krievi maldinoši apgalvo, ka agresors ir Rietumi, kas vēloties karu ar Krieviju un tās "stratēģisku sakāvi". Tajā pašā laikā nevienas Rietumu valsts līderis nekad nav izteicies par militāru uzbrukumu Krievijai, tāpat kā no Rietumiem nekad pat teorētisku pieļāvumu formā nav izskanējuši kodoldraudi.
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Savukārt Krievija ar kodolieročiem draud regulāri. Propagandisti regulāri kliedz, ka Londonu un Berlīni vajagot noslaucīt no zemes virsas, un Francijas prezidents Emanuels Makrons krievu zaldātiem Elizejas laukos spodrināšot zābakus. No Rietumu puses nekad nav izskanējis pat netiešs mājiens, ka Maskavu vajadzētu "noslaucīt no zemes virsas".
Vērts atsaukties arī uz šā gada sarunu starp propagandistu Vladimiru Solovjovu un Putina padomnieku Sergeju Karaganovu. Tajā Karaganovs sāka spriedelēt, ka vispār jau kodolieroču izmantošana, kas noved pie masveida iznīcības, ir grēks. Taču uz Solovjova jautājumu, vai šo ieroču nelietošana arī nenoved pie masveida nāvēm, atbildēja apstiprinoši, uzsverot, ka arī tas ir grēks. Tieši tāpēc Putins esot tik grūtas izvēles priekšā. Tādējādi abi propagandisti kavēja laiku sarunā par to, cik grēcīgi vai bezgrēcīgi būtu izmantot kodolieročus pret eiropiešiem.
Karaganovs arī centās kliedēt bažas, ka tas nepatiktu Krievijas sabiedrotajiem. "Mēs, protams, pastāvīgi sazināmies ar saviem ķīniešu, indiešu un citiem kolēģiem un draugiem, un viņi, protams, nebūs priecīgi. Un viņi to neatbalstīs, bet klusi pievērs acis uz to, daži pat saprotoši, bet citi - tādu būs daudz - ar gandarījumu. Jo Eiropa galu galā ir globālā ļaunuma, koloniālisma un rasisma perēklis, no kura pārējā pasaule cieta daudzus gadus," klāstīja Karaganovs.
Kad BBC žurnālists Stīvs Rozenbergs Karaganovam jautāja, vai Krievijai nav bail no simetriskas atbildes, viņš atbildēja noliedzoši. "Nē, no Eiropas atbildes nebūs. Vai tad Lielbritānija uzbruks Krievijai ar kodolieročiem? Ceru, ka viņi nav tik traki. Esmu pārliecināts, ka amerikāņi nav tik traki." Tas tikai liecina par Putina nesodāmības apziņu un ilūziju, ka viņš var rīkoties, kā vēlas.
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Diemžēl Rietumu analītiķi norāda, ka līdz ar Krievijas konvencionālo spēku smagajiem zaudējumiem karā pret Ukrainu, kodolieroču nozīme tikai pieaugs - gan Krievijas militārajā stratēģijā attiecībā uz Eiropu, gan attiecībās ar Amerikas Savienotajām Valstīm.
"Kamēr Eiropas politiķi nesāks mainīt savu domāšanu, un es pieļauju, ka viņi tomēr nespēj mainīt savu domāšanu no vienkāršas aizsardzības uz atturēšanu, jo Krieviju iespējams atturēt tikai tad, liekot viņiem saprast, ka šie var iesist pretī, tikmēr mēs ejam pa tādu eskalācijas ceļu, kurā diemžēl viņi vai nu panāks savu, ietekmējot sabiedrisko domu pret palīdzēšanu Ukrainai, vai beidzot novedot līdz kara karstajai fāzei," intervijā "Dienai" savulaik norādīja aizsardzības jomas eksperts un kādreizējais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
"Carnegie Endowment for International Peace" vienā no saviem nesenajiem rakstiem atsaucas uz Somijas prezidenta Aleksandra Stuba teikto, ka Eiropas "brīvdienas no vēstures" ir beigušās. Eiropā gandrīz neviens vairs nešaubās par draudiem no austrumiem. Turklāt Eiropa sāk saprast, ka vairs nevar paļauties uz to, ka Amerikas Savienotās Valstis uzņemsies vadošo lomu kontinenta drošības nodrošināšanā.
"Putins uzskata, ka viņam ir uzticēta vēsturiska misija - vērst par labu Padomju Savienības sabrukumu un atjaunot Krievijas impēriju. Viņu neietekmēs runas par ekonomiskiem stimuliem vai nelielām teritoriālas piekāpšanās iespējām. Tā vietā Rietumu līderiem ir jārunā ar Putinu spēka valodā un viņš jāpārliecina, ka viņa prātam neaptveramajiem sapņiem par koloniāliem iekarojumiem nav vietas 21. gadsimtā," uzsver "Atlantic Council".
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Lai to panāktu, domnīcas "Council of Foreign Relations" ieskatā Eiropai būtu jātiecas uz četriem plašiem mērķiem. Pirmais: jāstiprina atturēšana, lai stabilizētu robežu starp Krieviju un Rietumiem. Otrais: Eiropas valstīm jādara viss iespējamais, lai pārvarētu akūtas iekšpolitiskās un sociālekonomiskās plaisas, tādējādi samazinot iespējas Krievijai iejaukties to iekšējās lietās. Trešais: jāatbalsta suverēnas Ukrainas nacionālās valsts saglabāšana, lai ierobežotu Krievijas ekspansionistiskās tieksmes. Ceturtais: jāveido dialogs par līdzāspastāvēšanu, lai liktu pamatus drošākai un mierīgākai nākotnei.