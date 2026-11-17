Ukraina veikusi bezprecedenta uzbrukumu Krimas tiltam: Zelenskis atklāj triecienu detaļas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis detaļas par uzbrukumu Krimas tiltam, kurā izmantotas Ukrainā ražotas raķetes un bezpilota lidaparāti. Operācija gatavota vairākas nedēļas.
Ukraina īstenojusi vērienīgu militāro operāciju, uzbrūkot Krimas tiltam, kas ir viens no galvenajiem Krievijas militārās apgādes ceļiem uz okupēto Krimas pussalu. Triecieni naktī uz 17. novembri bijuši vairāku nedēļu sagatavošanās rezultāts un septītais posms secīgā Krievijas aizsardzības objektu iznīcināšanas operācijā.
Par operācijas detaļām sociālajā tīklā "X" paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc prezidenta teiktā, operāciju izstrādājis un koordinējis Ukrainas Drošības dienests (SBU) sadarbībā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābu. Iepriekšējos posmos Ukrainas karavīri iznīcinājuši Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, radarus, radioelektroniskās karadarbības līdzekļus un citus militāros objektus.
Šajos uzbrukumos izmantoti bezpilota lidaparāti "Dovbush", "Vendeta", "Da Vinci", "Sičen", "MICH 2000", "Ruta", "Paļaņica", "An-197" un "FP-1", kā arī raķetes FP-5 "Flamingo" un R-360 "Neptun".
"Šodien, jau operācijas izšķirošajā posmā, lieliski sevi pierādīja bezpilota lidaparāti '"Paļaņica", kas trāpīja tilta autotransporta daļai, kā arī raķetes "Neptun", droni "Ruta" un FP-5, kas trāpīja dzelzceļa daļai. Ar "Flamingo" palīdzību mūsu karavīri veica precīzi vadītu triecienu mērķim, un sakari nevainojami darbojās līdz pat pēdējām sekundēm," norādīja Zelenskis.
Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі. Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун». Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники «Паляниця», які уразили автомобільну частину мосту, і ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою «Фламінго» наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд. Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей. Дякую справжнім воїнам Служби безпеки України, усім нашим Силам оборони України, нашим розвідкам та КОЖНОМУ виробнику зброї, яка ефективно використовується для захисту України, українців та наших національних інтересів. Слава Україні!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
Prezidents pateicās Ukrainas Drošības dienestam, aizsardzības spēkiem, izlūkdienestiem, Aizsardzības ministrijai, Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlniekam un Ģenerālštābam, kā arī Ukrainas ieroču ražotājiem par, viņa vārdiem, "bezprecedenta operāciju, atbildot uz Krievijas triecieniem".
Zelenskis atgādināja, ka Krievija ik dienu uzbrūk Ukrainas infrastruktūrai, tostarp tiltiem Zaporižjā, Dnipro, Kijivā un Odesas apgabalā.
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"Karš vienmēr atgriezīsies tur, kur tas sākās. Ukrainas aizsardzības potenciāls ir bijis un joprojām ir augsts, un mēs nekad neatstāsim bez atbildes teroru pret mūsu pilsētām un cilvēkiem," uzsvēra Ukrainas prezidents.