Baumu par "digitālo apokalipsi" ēnā ASV lielākās bankas un aviāciju skāruši plaši tehnoloģiski traucējumi
Amerikas Savienotajās Valstīs fiksēti plaši tehnoloģiski traucējumi, kas vienlaikus skāruši lielākās valsts bankas un aviācijas sektoru. Lai gan sociālajos tīklos šie incidenti tiek saistīti ar iepriekš izplatītajām teorijām par 17. novembrī gaidāmu "digitālo apokalipsi", tehnoloģiju eksperti norāda, ka kļūmēm ir racionāls skaidrojums, ziņo ārvalstu mediji.
Saskaņā ar traucējumu uzraudzības vietnes "Downdetector" datiem incidenti sākās pirmdien, 16. novembrī, jau ap plkst. 9.30 pēc ASV Austrumkrasta laika (ap plkst. 16.30 pēc Latvijas laika), kad tūkstošiem klientu ziņoja par nespēju piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem tādās bankās kā "Bank of America", "JPMorgan Chase" un "Wells Fargo". Lai gan sākotnēji šķita, ka traucējumi piemeklējuši visas šīs iestādes, oficiālie skaidrojumi liecina, ka "Bank of America" un "Wells Fargo" sistēmas strādāja normāli. To klienti ar kļūdu paziņojumiem saskārās galvenokārt tad, kad mēģināja veikt starpbanku pārskaitījumus (piemēram, izmantojot platformu "Zelle") uz vai no "JPMorgan Chase" kontiem.
Banka "JPMorgan Chase", kas apkalpo vairāk nekā 86 miljonus klientu, oficiālā paziņojumā skaidroja, ka traucējumus izraisījusi "programmatūras kļūda lokālajās aparatūras sistēmās". Banka uzsvēra, ka nav gūti pierādījumi par kiberuzbrukumu. Lai gan problēmas skāra arī digitālo maksājumu platformas "Zelle" lietotājus, uzņēmuma pārstāvji apliecināja, ka platformas sistēmas darbojas bez traucējumiem un kļūmju cēlonis meklējams atsevišķu finanšu iestāžu infrastruktūrā.
Vienlaikus tehniskas problēmas ietekmēja arī gaisa satiksmi. Aviokompānija "United Airlines" paziņoja par "plašu sistēmas pārtraukumu", kura dēļ pirmdien uz aptuveni 30 līdz 90 minūtēm aizkavējās izejošie lidojumi, kopumā ietekmējot mazāk nekā 150 reisus. Ņemot vērā sociālajos tīklos izplatītās baumas par iespējamu apzināti izraisītu „digitālo apokalipsi”, nozares eksperti aicina nesteigties ar secinājumiem un situāciju vērtēt kritiski. Uzņēmuma „NetBox Labs” izpilddirektors Kriss Bīverss intervijā britu raidorganizācijai BBC norādīja, ka notikušajos incidentos nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par apzinātu rīcību vai sazvērestību. Viņš skaidroja, ka liela daļa kritiskās infrastruktūras ir novecojusi – daudzas sistēmas izveidotas pirms 30 līdz 40 gadiem. To pielāgošana mūsdienu kiberdrošības prasībām un pieaugošajai mākslīgā intelekta radītajai slodzei ir sarežģīts process, kas rada arī būtiskus drošības riskus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Aviācijas, banku un enerģētikas nozares tīklu uzturēšanas speciālisti būtībā veic sarežģītu operāciju globālā mērogā. Ikviens programmatūras atjauninājums ir iejaukšanās tīkla darbībā,” norādīja Bīverss. Viņš prognozēja, ka arī turpmāk varētu būt vērojami līdzīgi tehnoloģiski traucējumi. Savukārt kiberdrošības uzņēmuma „Palo Alto Networks” viceprezidente Šeroda DeGrippo uzsvēra, ka šīs nedēļas notikumi parādījuši, cik ievainojama ir digitālā infrastruktūra. Pat viena programmatūras kļūda vai maršrutētāja darbības traucējumi var izraisīt plašus traucējumus, kas skar veselu valsti.
Jau vēstīts, ka sociālajos tīklos strauji izplatās biedējoši brīdinājumi par iespējamu globālu kiberuzbrukumu, kas it kā sāksies 17. novembrī. Tiek apgalvots, ka visā pasaulē tiks atslēgts internets, bet hakeri iztukšos banku kontus. Dažos ierakstos šo scenāriju pat salīdzina ar Covid-19 pandēmiju. Tomēr šiem apgalvojumiem nav nekādu pierādījumu, un faktu pārbaudītāji tos atzinuši par nepatiesiem.