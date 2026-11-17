"Deutsche Bank" nonāk skandāla ēnā - nopludināti dokumenti atklāj saites ar Krievijas oligarhiem un Epstīnu
Vācijas bankas "Deutsche Bank" akciju cena otrdien strauji samazinājusies saistībā ar starptautisko mediju publicētiem ziņojumiem, kas balstīti uz miljoniem nopludinātu e-pasta vēstuļu un citu dokumentu, kas atklāj apšaubāmus bankas darījumus pēdējo 20 gadu laikā.
Nopludinātajā informācijā mediji ieguvuši ieskatu dažādos bankas darījumos, tostarp tās saiknēs ar Krievijas oligarhiem, notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu un Donaldu Trampu, pirms viņš kļuva par ASV prezidentu.
Šo izmeklēšanu veikuši vairāk nekā 200 žurnālistu no mediju konsorcija, kurā ietilpa "The Financial Times", "Der Spiegel", "Le Monde", "The New York Times", Vācijas sabiedriskā raidorganizācija ZDF un Austrijas laikraksts "Der Standard".
Saskaņā ar šiem ziņojumiem banka brīžiem komerciālās intereses izvirzīja augstāk par starptautisko sankciju, naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu un pat savu iekšējo procedūru ievērošanu. Šos nopludinātos datus ziņotāji ar Dienvidāfrikas un Indijas žurnālistu starpniecību nodevuši vairāk nekā 50 medijiem visā pasaulē.
Šajos dokumentos cita starpā detalizēti aprakstīts, kā "Deutsche Bank" pielabinājās oligarhiem un centās paplašināt savu darbību Krievijā neilgi pirms Krievijas 2022. gada atkārtotā iebrukuma Ukrainā, neskatoties uz brīdinājumiem par regulatīvajiem un naudas atmazgāšanas riskiem.
Mediju citētie dokumenti liecina, ka "Deutsche Bank" vadītājs Kristians Zēvings bija starp darba grupas dalībniekiem, kas izstrādāja Krievijas stratēģiju.
Ziņojumos arī norādīts, ka "Deutsche Bank" aiziešana no Krievijas tirgus pēc iebrukuma Ukrainā joprojām nav pabeigta. Pagājušajā gadā "Deutsche Bank" Krievijā joprojām nodarbināja 162 cilvēkus, un tās vietējais meitasuzņēmums guva 61 miljona eiro pirmsnodokļu peļņu.
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Nopludinātie dati satur arī jaunas detaļas par bankas ilggadējām biznesa attiecībām ar Epstīnu, kā arī par tās darījumiem ar Trampu. Turklāt dokumenti liecina, ka banka turīgiem klientiem izveidoja pretrunīgi vērtētas nodokļu optimizācijas shēmas, un pastāv aizdonas, ka noziedzīgie tīkli caur banku varēja pārskaitīt naudu.
"Deutsche Bank" neapstrīd, ka šie dokumenti ir autentiski, lai gan tā tos dēvē par iespējamiem iekšējiem dokumentiem un norāda, ka daži no minētajiem incidentiem ir notikuši pirms vairāk nekā 20 gadiem.
Banka skaidro, ka tolaik tā pārskatījusi šos jautājumus ar regulējošajām iestādēm un laikā no 2019. līdz 2025. gadam ir ieguldījusi septiņus miljardus eiro, lai stiprinātu savus kontroles pasākumus.