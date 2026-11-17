ASV izlūkdienesti brīdina par iespējamiem Irānas uzbrukumiem ar radioloģiskiem vai ķīmiskiem ieročiem
ASV izlūkdienesti esot ieguvuši konkrētu informāciju par Irānas gatavošanos iespējamām operācijām tieši Savienoto Valstu teritorijā.
ASV specdienesti saņēmuši izlūkošanas informāciju, ka Teherāna gatavo atentātus pret augsta ranga Donalda Trampa administrācijas amatpersonām, izmantojot radioloģiskos vai ķīmiskos ieročus.
Kā vēsta CNN, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, kuri ir iepazinušies ar izlūkdienestu rīcībā esošo informāciju, Irānas plāni bijuši pietiekami konkrēti - tajos esot norādītas precīzas iespējamā uzbrukuma vietas un mērķi.
Vienlaikus ASV izlūkdienesti pagaidām nav konstatējuši pazīmes, kas liecinātu par nenovēršamu uzbrukumu tuvākajā laikā. Tomēr atbildīgās iestādes jau sākušas gatavoties iespējamai ārkārtas situācijai.
Baltā nama preses sekretāre Lorena Bisa paziņojusi, ka ASV varasiestādes uzrauga iespējamos draudus, taču pašlaik to rīcībā nav ticamas informācijas par tiešu un tūlītēju apdraudējumu valstij.
Kā norāda CNN, ASV amatpersonas šo informāciju uzskata par iespējamu signālu, ka Teherāna ir gatava konflikta eskalācijai.
Telekanāla avoti skaidro, ka ilgstošais konflikts ar ASV Tuvajos Austrumos un Irānas ostu blokāde varētu mudināt valsts vadību īstenot uzbrukumus tieši Savienoto Valstu teritorijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus viens no CNN avotiem uzsvēris, ka pagaidām nav zināms, vai Irānas rīcībā ir nepieciešamie cilvēkresursi šādu uzbrukumu īstenošanai.