VIDEO: polārpētnieki iemūžina amizantu skatu: ronis sniegā "zīmē" eņģeli
Ukrainas polārpētnieki no Antarktikas pētniecības stacijas "Akadēmiķis Vernadskis" dalījušies ar jaunu, sirsnīgu video, kurā iemūžināta neparasta aina no ledainā reģiona dzīvnieku ikdienas. Šoreiz uzmanības centrā nonācis krabjēdājronis, kurš, apvēlies uz muguras, sācis enerģiski vārtīties sniegā.
Vērojot no malas, šķiet, ka ronis aizrautīgi veido "sniega eņģeli" – gluži kā to ziemā mēdz darīt bērni. Taču ekspedīcijas biologs Kirils Sulima skaidro, ka iemesls ir daudz prozaiskāks: dzīvnieks tādā veidā vienkārši kasa sev muguru. Pēc enerģiskās sniega peldes ronis nesteidzīgi aizslīdēja pie pārējiem sugasbrāļiem un iekārtojās atpūtai uz ledus gabala.
Krabjēdājronis ir daudzskaitlīgākā roņu suga pasaulē, kas dzīvo ledainajos Antarktikas piekrastes ūdeņus. Neraugoties uz savu nosaukumu, šie slaidie, sudrabaini pelēkie dzīvnieki krabjus neēd vispār. To galvenā barība ir Antarktikas krili. Uz ledus šie sabiedriskie jūras zīdītāji pārvietojas citiem roņiem neraksturīgā, čūskai līdzīgā gaitā, spējot attīstīt pārsteidzošu ātrumu, kas tiem lieti noder izdzīvošanas cīņā, jo skarbajā vidē teju katram ronim nākas saskarties ar sava galvenā dabiskā ienaidnieka – jūras leoparda – uzbrukumiem.