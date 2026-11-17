VIDEO: kritisku triecienu Krimas tiltam okupētajā Krimā veikusi "Flamingo" raķete
Ukrainas bruņotie spēki atkārtotā uzbrukumā Krimas tiltam, kas savieno Krieviju ar okupēto Krimas pussalu izmantojuši spārnotās raķetes "Flamingo". Tiek ziņots, ka tilts guvis ļoti smagus bojājumus.
Ukrainas aizsardzības spēki atkārtotajā gaisa uzbrukumā nelikumīgi uzbūvētajam Krimas tiltam, iespējams, izmantojuši ne tikai tālas darbības bezpilota lidaparātus, bet arī spārnotās raķetes FP-5 "Flamingo".
Sociālajos tīklos publicēti daudzi fotoattēli un video, kuros, kā tiek apgalvots, redzami Ukrainas triecieni Krimas tiltam 16. novembra vakarā un naktī uz 17. novembri.
Spriežot pēc atsevišķiem videoierakstiem, Ukrainas aizsardzības spēki uzbrukumā šim objektam izmantojuši ne tikai dronus, bet arī raķetes. Iespējams, tās bijušas spārnotās raķetes "Flamingo".
Ukrainas uzņēmums "Fire Point", kas ražo raķetes "Flamingo", oficiāli nav apstiprinājis, ka šoreiz uzbrukumā Krimas tiltam būtu izmantotas tā ražotās raķetes. Tomēr, kā norāda publikācijas autori, videoierakstu analīze liecina, ka tās varētu būt bijušas FP-5 raķetes.
Saskaņā ar izplatīto informāciju Ukrainas bruņotie spēki Krimas tiltam uzbrukuši gan 16., gan 17. novembrī. Ja pēc pirmā trieciena konstrukcija esot guvusi nopietnus, taču ne kritiskus bojājumus, tad pēc otrā uzbrukuma, kā tiek apgalvots, pilnībā sagrauta tilta autotransportam paredzētā arka.
Pēdējo mēnešu laikā Krimas tilts galvenokārt izmantots Krievijas okupācijas spēku apgādei pussalā. Tas noticis pēc tam, kad Ukrainas bruņotie spēki šā gada maijā un jūlijā ar dronu triecieniem esot bloķējuši sauszemes apgādes koridoru no Krievijas uz Krimu.
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Krimas tiltam sabrucis vairāk nekā 270 metrus garš arkas laidums, bojāts arī dzelzceļš
Pēc Ukrainas bruņoto spēku uzbrukuma naktī uz 17. novembri Krimas tilts esot guvis nopietnus bojājumus, kas skāruši gan tā autotransporta, gan dzelzceļa daļu.
OSINT analītiķis "Dnipro Osint", kurš pazīstams arī ar pseidonīmu "Garbuz", publicējis video ar trieciena seku 3D rekonstrukciju.
СК подтвердил повреждение Крымского моста и возбудил дело о теракте «16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи БПЛА, в результате чего имеются повреждения конструкции. <...> Возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — заявили в ведомстве. ⚪️ Последствия атаки. Украинский OSINT-аналитик Dnipro Osint визуализировал поврежденный Крымский мост после атаки. В результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 м. Также повреждено ж/д полотно. На данный момент движение по автомобильной части моста полностью перекрыто, также приостановлено движение поездов и автомобилей. Водителей призывают воздержаться от поездок между Краснодарским краем и аннексированным Крымом. OSINT-аналитик Intelschizo пишет, что если рухнувшие конструкции перекрыли проход под мостом, корабли не смогут свободно проходить через Керченский пролив. Экс-депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост был поражен не только беспилотниками, но и ракетой «Фламинго». Он опубликовал видео удара по мосту с боеприпаса. Z-блогер Fighterbomber заявил, что в ходе двух атак по Крымскому мосту было более ста попаданий. Военкор Борис Рожин утверждает, что на восстановление моста уйдет несколько месяцев, но после предыдущих атак были подготовлены запасные пролеты.— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 17, 2026
Saskaņā ar publicēto rekonstrukciju sabrucis vairāk nekā 270 metrus garš tilta autotransporta daļas arkas laidums. Turklāt konstatēti arī dzelzceļa sliežu ceļa bojājumi.
Pēc OSINT analītiķa sniegtās informācijas, automašīnu un vilcienu satiksme pār Krimas tiltu ir pilnībā apturēta. Pārtraukta arī kuģu kustība caur Kerčas šaurumu.