Kriminālistikas eksperts nāk klajā ar šokējošiem secinājumiem par Epstīna nāvi
Kriminālistikas eksperts Maikls Frīmens, kurš izpētījis bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna autopsijas materiālus, secinājis, ka Epstīns cietumā neveica pašnāvību - viņš tika nožņaugts.
Jau ziņots, ka pēc tam, kad 2019. gadā cietumā tika atrastas Epstīna mirstīgās atliekas, Ņujorkas pilsētas tiesu mediķis klasificēja viņa nāvi kā pašnāvību pakaroties cietuma palagā. Tomēr Jauns.lv jau ziņoja par vairākām neatbilstībām tā vakara notikumos, tai skaitā aizdomīgu personu, kas bija manāma cietuma korpusā naktī, kad Epstīns gāja bojā.
Sarunā ar mediju BBC Frīmens norādīja, ka rūpīgi iepazinies ar Ņujorkas pilsētas medicīnas eksperta lietas materiāliem, kas, saskaņā ar viņa ekspertīzi liecina par to, ka Epstīns patiesībā tika nožņaugts, visticamāk, no mugurpuses.
Viņš savus secinājumus prezentēja pirmdienas, 16. novembra, vakarā Londonā, pievienojot secinājumiem Ņujorkas pilsētas tiesas medicīnas eksperta lietas materiālus. Frīmens personīgi nav redzējis Epstīna līķi, un secinājumus balstīja uz lietas materiāliem un medicīnas eksperta ziņojuma fotogrāfijām, ko viņam pasniedza Epstīna brālis Marks Epstīns, kurš vienmēr uzstājis, ka Džefrijs tika nogalināts. Frīmens taisnības labad uzsvēra, ka viņa pētījums bija neatkarīgs un Marks Epstīns viņam par to nav maksājis.
Uz kakla saskatāmi nagu nospiedumi
Frīmens BBC sacīja, ka Epstīnam, iespējams, kāds uzbrucis. Par to, pēc viņa teiktā, liecinot dziļi asinsizplūdumi uz viņa kreisā pleca un traumas, kas varētu būt radušās no sitiena pa seju. Frīmens uzskata, ka pierādījumi vislabāk atbilst versijai par nožņaugšanu ar saiti, kas vēlāk tika izmantota, lai Epstīna ķermeni pakārtu pie divstāvu gultas, pie kuras viņš tika atrasts.
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Viņš sacīja, ka virs pēdas, ko uz kakla atstājusi saite, saskatāmi nagu nospiedumi. Tie, viņaprāt, “atbilst nožņaugšanai, īpaši no mugurpuses, un cietušā mēģinājumam noņemt saiti no kakla”.
“Traumas un apstākļi, kādos tika atrasts ķermenis, nesakrīt. Tātad atliek tikai viens izskaidrojums — nāve iestājusies slepkavības rezultātā,” viņš sacīja.
Medicīnas eksperts, kurš tolaik veica autopsiju, ASV Tieslietu ministrijas Ģenerālinspektora birojam pauda, ka Epstīna traumas vairāk atbilst pašnāvībai pakaroties, nevis slepkavību nožņaugšanas rezultātā. Viņš uzsvēra, ka nav atrastas aizsargāšanās traumas, kādas parasti novēro nožņaugšanas upuriem.
Tāpat Tieslietu ministrijas ziņojumā norādīts, ka mēnesi pirms nāves pastāvēja aizdomas, ka Epstīns grasoties veikt pašnāvību, un viņš tika ievietots tā saucamajā pašnāvības uzraudzībā. Tiesas dokumenti arī liecina, ka divas dienas pirms nāves viņš esot parakstījis savu testamentu.
Pierādījumi runā paši par sevi
Vaicāts, kurš varētu būt nogalinājis Epstīnu, ja viņa pierādījumu interpretācija ir pareiza, Frīmens atbildēja, ka viņam “neesot ne jausmas”. “Tas nav jautājums, par kuru man būtu viedoklis. Tas neietilpst nevienā no manām veiktajām ekspertīzēm,” viņš sacīja.
Jautāts, vai viņa uzskati nav daļa no sazvērestības teorijas, Frīmens atbildēja: “Man ir tā priekšrocība, ka varu sacīt: neticiet man uz vārda — ikviens var apskatīt pierādījumus. Ja jūs uzskatāt mani par sazvērestības teorētiķi, jo es redzu kaut ko tādu, kas izskatās pēc nožņaugšanas, un saku, ka domāju — tā bija nožņaugšana, nevis pakāršanās, parādiet, kur esmu kļūdījies,” uzsvēra eksperts “Esmu gatavs uzklausīt iebildumus. Esmu akadēmiķis un labprāt uzklausu cilvēku pamatotus skaidrojumus,” viņš sacīja.