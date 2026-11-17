Pēc dronu trieciena sagruvusi viena no Krimas tilta arkām.
Pasaulē
Šodien 09:17
Pēc dronu trieciena sagruvusi viena no Krimas tilta arkām
Ukrainas dronu trieciena rezultātā sagruvusi viena no Krimas tilta arkām un daļa no ceļa seguma, un vilcienu un automašīnu satiksme uz tilta ir apturēta, ziņo Krievijas Transporta ministrija un Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli.
Ukraina naktī uz otrdienu ar droniem atkal uzbruka tiltam, kas savieno Krieviju ar tās okupēto Krimu.
Jau vēstīts, ka Ukrainas Bruņotie spēki arī pirmdien deva triecienu Krimas tiltam. Krievijas Transporta ministrija paziņoja, ka pēc atkārtota dronu uzbrukuma naktī satiksme pa Krimas tiltu ir uz laiku apturēta, un piebilda, ka postījumi tiek novērtēti.
Tikmēr Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli publicējuši jaunākās Krimas tilta fotogrāfijas, kurās redzama vairs tikai viena arka.