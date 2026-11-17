Pēc Ukrainas uzbrukuma Krimas tiltam Krievijas raķetes trāpa diviem Kijivas tiltiem
Krievijas raķetes ir trāpījušas diviem tiltiem Kijivā, pirmdienas vakarā paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
"Saskaņā ar provizorisku informāciju ir trāpīts Ziemeļu tiltam un Dienvidu tiltam," Kličko rakstīja lietotnē "Instagram". Viņš arī ziņoja, ka ienaidnieka uzbrukumos Kijivai nodarīti postījumi kritiski svarīgajai infrastruktūrai, atstājot vairākus rajonus bez centrālapkures un ūdensapgādes.
Krievija ar raķetēm uzbruka arī Harkivai, Dņipro un Zaporižjai. Raķetes triecienā Zaporižjā tika trāpīts kādam rūpniecības objektam, paziņoja apgabala administrācija. Notika uzbrukums arī Čerkasu apgabala Smilas pilsētai valsts vidienē, paziņoja vietējās amatpersonas.
Ukrainas bruņotie spēki pirms tam pirmdien deva triecienu Krimas tiltam, kas savieno Krieviju ar tās okupēto un anektēto Krimu, un tilts atkal tika slēgts satiksmei. Ukrainas droni uzbruka arī Maskavai, kuras mērs Sergejs Sobjaņins apgalvoja, ka esot neitralizēti apmēram 200 bezpilota lidaparāti.