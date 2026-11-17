VIDEO: neveikls brīdis pāvesta Leona XIV vizītē Peru - pūļa mestais priekšmets trāpa viņam pa aci
Pāvestam Leonam XIV pirmdien, 16. novembrī, vizītes laikā Peru pie acs trāpījis kāds pūļa mestais priekšmets, kas, visticamāk, bijis rožukronis. Incidents noticis Limā, kad pāvests ar īpaši aprīkotu automobili devies sveicināt ticīgos pirms atvadu mises un atgriešanās Romā, vēsta ziņu aģentūra „Reuters”.
Video un fotogrāfijās redzams, ka pēc trieciena pāvests paberzē aci, tomēr turpina ceļu un sveicina sanākušos cilvēkus. Nav ziņu, ka viņš būtu guvis savainojumus.
71 gadu vecais Leons XIV noslēdza 12 dienu vizīti Dienvidamerikā, no kurām sešas dienas pavadīja Peru. Uzrunā viņš pateicās valsts iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu, Peru nodēvējot par savu dzimteni.
Pāvests iepriekš izpelnījies uzmanību ar veiklību, ķerot viņam pūļa mestās dāvanas. Viņam izdevies noķert gan mīkstās rotaļlietas, gan karogus, bet kādā tikšanās reizē Romā viņš pat paņēmis Čikāgas iedzīvotāju piedāvātu picu.
Šoreiz veiksme Leonu XIV tomēr pievīla. Līdzīgs gadījums noticis arī iepriekš Romā, kad, mēģinot noķert pūļa mestu priekšmetu, viņš nejauši aizskāra pāvesta automobiļa aizmugurē esošo Vatikāna videooperatoru. Toreiz pāvests par notikušo atvainojās.