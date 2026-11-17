Strīds par nodokļiem gandrīz gāž Nīderlandes valdību - pēdējā brīdī panāk vienošanos
Nīderlandē pirmdienas vakarā tika novērsta politiskā krīze, kas draudēja sagraut premjerministra Roba Jetena mazākuma valdību deviņus mēnešus pēc tās izveidošanas.
Jetens kopš piektdienas piedalījās krīzes sarunās aiz slēgtām durvīm ar saviem koalīcijas partneriem, mēģinot novērst tās izjukšanu ar nodokļu politiku saistīta strīda dēļ.
Jetena vadītajā valdībā ir viņa centriskā partija "Demokrāti 66" (D66), centriski labējā partija Kristīgo demokrātu aicinājums (CDA) un centriski labējā Tautas partija par brīvību un demokrātiju (VVD). Šīm partijām kopā ir tikai 66 no 150 vietām parlamenta apakšpalātā, tāpēc Jetenam jāvienojas ar opozīcijas likumdevējiem, lai rastu atbalstu tiesību aktiem, ko viņa valdība vēlētos pieņemt.
Pēc mēnešiem ilgas ķildošanās D66 un CDA pagājušajā nedēļā vērsās pie kreisās opozīcijas partijām, lai panāktu vienošanos par nodokļiem, un VVD to uztvēra kā nodevību.
VVD līdere Dilana Ješilgeza nosauca mazākuma valdību par "neveiksmīgu eksperimentu", un strīds palielināja pirmstermiņa vēlēšanu iespējamību.
"Intensīvās sarunas" ir novedušas pie "uzticības atjaunošanas" starp koalīcijas partijām, teikts valdības paziņojumā. Ir gaidāms, ka Jetens otrdien preses konferencē izklāstīs turpmākās rīcības plānu.