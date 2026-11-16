Kamēr Krievija bombardē Ukrainu, tikmēr Putins runās par mieru pasaulē: gaidāma trīs lielvaru līderu tikšanās
Kamēr Krievija turpina karu pret Ukrainu, tās diktators Vladimirs Putins gatavojas apspriest „pasaules mieru” kopā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Trīs lielvaru līderu tikšanās paredzēta 19. novembrī Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā.
Ķīnas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Mao Nina paziņoja, ka līderi plāno padziļināti apspriest pasaules miera nodrošināšanu un stratēģisko stabilitāti lielvaru attiecībās. Tikšanās notiks Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības samita laikā, un Pekina tai piedēvē īpašu nozīmi. „Tam būs revolucionāra nozīme,” uzsvēra Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāve. Arī Kremlis paziņojis, ka gaidāmās tikšanās nozīmi un simbolisko vērtību esot grūti pārvērtēt.
Viens no galvenajiem sarunu tematiem varētu būt kodolieroču ierobežošana. ASV vēlas, lai Ķīna iesaistītos starptautiskā kodolieroču kontroles nolīgumā, taču Pekina līdz šim uzstājusi, ka Vašingtonai un Maskavai vispirms jāsamazina savi ievērojami lielākie kodolieroču arsenāli. Pēc ASV un Krievijas iepriekšējā kodolieroču ierobežošanas līguma termiņa beigām Tramps aicinājis panākt jaunu vienošanos, kurā piedalītos arī Ķīna.
Tramps arī atklājis, ka sarunās paredzēts pievērsties karam Irānā. „Mēs runāsim par daudzām lietām, arī par denuklearizāciju. Mēs cenšamies izbeigt karu Irānā,” svētdien žurnālistiem sacīja ASV prezidents. Ķīna, kas ir viena no Irānas nozīmīgākajām ekonomiskajām partnerēm, jau iepriekš centusies iesaistīties konflikta diplomātiskā risināšanā.
Tikmēr Krievijas karš pret Ukrainu, neraugoties uz samita mērķi veicināt pasaules mieru, sarunu darba kārtībā, visticamāk, neparādīsies. Laikraksts „Wall Street Journal” iepriekš vēstīja, ka Putins vēlējies izmantot trīspusējo tikšanos, lai veicinātu Maskavai izdevīgas miera vienošanās panākšanu. Tomēr ASV amatpersonas norādījušas, ka nav gaidāms, ka Tramps šo jautājumu izvirzīs. Tādējādi trīs lielvaru līderi varētu spriest par mieru pasaulē, vienlaikus apejot Krievijas sākto karu Ukrainā.