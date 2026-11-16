Polijā atsakās apglabāt Krakovas slepkavu: viņa ķermeni varētu nodot zinātniekiem
Polijā radusies neparasta situācija pēc traģiskās apšaudes Krakovā. Neviens no tuviniekiem nav vēlējies uzņemties 24 gadus vecā uzbrucēja Mihala Oksiņska apglabāšanu. Savukārt Krakovas vadība paziņojusi, ka nevēlas viņa bērēm tērēt nodokļu maksātāju naudu, vēsta Polijas mediji.
Jauns.lv jau rakstīja, ka traģēdija notika 7. novembrī, kad Oksiņskis ar automašīnu iebrauca Krakovas Galvenajā tirgus laukumā un šāva uz apkārtējiem cilvēkiem. Uzbrukumā tika nogalināti seši, bet vēl 15 guva ievainojumus, tostarp divi policisti. Vēlāk atklājās, ka jaunais vīrietis pirms apšaudes bija nogalinājis arī savus vecākus un māsu viņu dzīvesvietā Ostrovecā Sventokšiskā.
Pats uzbrucējs 9. novembrī nomira slimnīcā no apšaudē ar policistiem gūtajām traumām. Viņa nogalinātie ģimenes locekļi pirmdien, 16. novembrī, apglabāti ģimenes kapavietā Vašņovā. Kas attiecas uz Oksiņski, radinieki nav izrādījuši vēlmi uzņemties viņa apglabāšanu. Kāds tuvinieks kategoriski iebildis pret viņa guldīšanu līdzās nogalinātajiem ģimenes locekļiem.
Krakovas mērs Lukašs Gibala paziņojis, ka nevēlas uzbrucēja bēres apmaksāt no pilsētas budžeta. Tā vietā viņš iecerējis vērsties Jagellonu Universitātes Medicīnas koledžā ar priekšlikumu nodot mirušā ķermeni medicīnas un zinātnes vajadzībām. Tomēr šāds risinājums būs iespējams tikai ar ģimenes piekrišanu.
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Saskaņā ar Polijas likumiem gadījumos, kad mirušā tuvinieki atsakās organizēt bēres, šis pienākums parasti jāuzņemas pašvaldībai, kuras teritorijā cilvēks miris. Tādēļ Krakovas vadības iecere ir neparasta, un tās īstenošanai vēl jāizpilda nepieciešamās juridiskās prasības. Pagaidām uzbrucēja ķermenis atrodas tiesībsargājošo iestāžu pārziņā.