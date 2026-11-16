„Francija vairs to nevar atļauties!” Lepēna paziņo, kas sagaida Ukrainu, ja viņa kļūs par prezidenti
Francijas nacionālkonservatīvās partijas „Nacionālā apvienība” līdere Marina Lepēna paziņojusi, ka uzvaras gadījumā prezidenta vēlēšanās Francija vairs nesniegs Ukrainai finansiālu atbalstu. Šādu nostāju politiķe paudusi pirmdien pēc tikšanās ar Ukrainas vēstnieku Francijā Vadimu Omelčenko, vēsta AFP.
„Francijas finanšu stāvoklis vairs neļaus sniegt finansiālu palīdzību Ukrainai turpmākajos mēnešos,” norādīja Lepēna. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Francija izpildīs jau esošās saistības, tostarp attiecībā uz Eiropas Savienības 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.
Lepēna gan apliecināja, ka Francija turpinās atbalstīt Ukrainu citos veidos, tostarp ziedojot aprīkojumu, sniedzot humāno palīdzību un aktīvāk iesaistoties diplomātiskajos centienos. Sarunā ar Ukrainas vēstnieku viņa uzsvērusi, ka miera panākšanai, lai arī tas būtu sarežģīti, jākļūst par vienu no galvenajām prioritātēm.
Kopumā sarunas ar Ukrainas vēstnieku noritējušas sirsnīgā gaisotnē. Lepēna esot apliecinājusi atbalstu Ukrainai, vienlaikus skaidri norādot, ka viņas vadībā Francijas līdzšinējā finansiālā palīdzība tiktu pārskatīta. Abas puses arī atklāti apspriedušas kara turpmāko attīstību un iespējamos diplomātiskos risinājumus.
Pašlaik Lepēna atrodas Francijas prezidenta vēlēšanu sabiedriskās domas aptauju līderpozīcijās. Politiķe iepriekš izpelnījusies kritiku par saiknēm ar Krieviju, tostarp 2017. gada tikšanos ar Vladimiru Putinu Kremlī un viņas partijas aizņēmumu no Krievijas bankas, kas pilnībā atmaksāts 2023. gadā.