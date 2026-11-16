„Sprādziens notiks pēc 40 minūtēm!” Simtiem Itālijas skolu saņem biedējošus draudus par spridzekļiem un saindētu pārtiku
Itālijas skolās atkal izplatījušies satraucoši draudi. Pirmdien vismaz 100 izglītības iestādes saņēmušas e-pastus ar brīdinājumiem par skolās ievietotiem spridzekļiem un saindētu ēdienu.
Šī ir jau kārtējā draudu vēstuļu sērija pēdējo dienu laikā, taču šoreiz varasiestādes nolēmušas rīkoties citādi. Draudu vēstules saņemtas ap plkst. 10.50. Tajās apgalvots, ka skolu ēkās ievietotas sprāgstvielas, kas eksplodēs pēc 40 minūtēm, savukārt skolu ēdnīcu darbinieki it kā pievienojuši pārtikai indīgas vielas. Vēstulēs izmantoti iniciāļi „M. A.”, kas parādījušies arī iepriekšējās draudu vēstulēs.
Neraugoties uz biedējošo vēstuļu saturu, šoreiz evakuētas tikai dažas skolas. Pēc pagājušās nedēļas notikumiem Itālijas valdība ieviesusi jaunas drošības prasības, kas paredz, ka masveidā izsūtīti draudu e-pasti automātiski nav uzskatāmi par pamatu evakuācijai. Lēmumu par skolēnu un darbinieku evakuēšanu pieņem atbildīgie drošības dienesti, izvērtējot iespējamos draudus. Pārbaudēs skolu ēdnīcu pārtikā nekas aizdomīgs nav konstatēts.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka jaunākās vēstules nosūtītas no kādas Vjetnamas izglītības iestādes e-pasta konta, kas, visticamāk, uzlauzts. Itālijas kibernoziegumu apkarošanas policija sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu ļaunprāšu identitāti. Speciālisti atzīst, ka šādu uzbrukumu organizētājus identificēt ir sarežģīti, jo elektroniskās vēstules iespējams izsūtīt, slēpjot patieso sūtītāju.
Līdzīgi draudi Itālijas skolas satricināja arī pagājušajā nedēļā. Trešdien brīdinājumus par spridzekļiem saņēma aptuveni 6300 skolu, izraisot plašas evakuācijas un satraukumu vecāku vidū. Lai nepieļautu atkārtotu mācību procesa paralizēšanu, Itālijas valdība nolēmusi turpmāk šādus ziņojumus izvērtēt individuāli, nevis automātiski evakuēt visas apdraudētās skolas.