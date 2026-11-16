Piecgadīgai meitenītei iedūra nazi sirdī: par nežēlīgo uzbrukumu Dublinā piespriests mūža ieslodzījums
Īrijā mūža ieslodzījums piespriests vīrietim, kurš 2023. gadā Dublinas centrā ar nazi uzbruka bērniem, kuri pie skolas gaidīja došanos uz pēcpusdienas nodarbībām.
Vissmagāk cieta piecus gadus veca meitenīte, kurai uzbrucējs iedūra nazi sirdī. Lai gan mediķiem izdevās glābt viņas dzīvību, bērns guva neatgriezeniskus smadzeņu bojājumus, vēsta ziņu aģentūra AFP.
52 gadus vecais Riads Būšakers, kuram ir Īrijas un Alžīrijas pilsonība, uzbrukumu pastrādāja 2023. gada 23. novembrī Parnela laukumā Dublinā. Viņš ar 36 centimetrus garu virtuves nazi uzbruka bērnu grupai, kas atradās pie skolas. Uzbrukums ilga vien aptuveni 15 sekundes, taču tā sekas izrādījās postošas.
Vissmagāk cietušajai meitenītei pēc dūriena sirdī aptuveni 40 minūtes bija traucēta skābekļa piegāde smadzenēm. Šobrīd viņai ir astoņi gadi, taču bērns nespēj ne staigāt, ne runāt. Viņa pārvietojas ratiņkrēslā, sazināties spēj galvenokārt ar acu mirkšķināšanu un tiek barota caur zondi. Meitenītei visu atlikušo mūžu būs nepieciešama diennakts aprūpe.
Uzbrucējs mēģināja nogalināt arī piecus gadus vecu zēnu un sešus gadus vecu meiteni, kuri guva ievainojumus. Smagi cieta arī bērnudārza auklīte Līana Flinna, kura metās aizstāvēt bērnus. Viņa tika sadurta ķermeņa sānos, guva dzīvībai bīstamus ievainojumus un pēc uzbrukuma pārcieta operāciju, kuras laikā nācās izņemt liesu. Uzbrukumu izdevās apturēt, pateicoties sievietes un garāmgājēju drosmīgajai rīcībai. Kā tiesā uzsvēra izmeklētāji, viņu iejaukšanās, visticamāk, novērsa vēl lielāku traģēdiju.
Šā gada jūlijā Būšakers tika atzīts par vainīgu astoņos noziedzīgos nodarījumos, tostarp trīs bērnu slepkavības mēģinājumos. Pirmdien Dublinas Centrālā krimināltiesa viņam piesprieda mūža ieslodzījumu. Tiesnesis Tonijs Hants, pasludinot spriedumu, norādīja, ka uzbrukums bijis ārkārtīgi smags un vērsts pret pilnīgi neaizsargātiem bērniem.
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Traģēdija 2023. gadā izraisīja arī plašas nekārtības Īrijas galvaspilsētā. Pēc uzbrukuma sociālajos tīklos strauji izplatījās dažādi apgalvojumi, tostarp nepatiesa un nepārbaudīta informācija. Dublinā sākās protesti, kas pārauga vardarbīgās sadursmēs ar policiju. Nekārtību dalībnieki aizdedzināja automašīnas un sabiedrisko transportu, kā arī izlaupīja veikalus.