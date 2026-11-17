Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs brīdina Eiropu par Putina slepeno sapni
Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Volodimirs Ogrizko brīdinājis Eiropas valstis par Vladimira Putina patiesajām ambīcijām. Viņaprāt, Kremļa pēdējā laika iniciatīvas slēpj daudz tālejošākus mērķus, nekā sākotnēji varētu šķist.
Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām cer pakļaut savai ietekmei visas Eiropas valstis, intervijā Ukrainas "24. kanālam" vietnē "YouTube" paziņojis bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Volodimirs Ogrizko.
Pēc diplomāta domām, Kremlis apzināti cenšas sašķelt Eiropas valstis, jo ar katru no tām atsevišķi būtu daudz vieglāk panākt sev izdevīgus nosacījumus nekā stāties pretī vienotai aliansei.
"Es ļoti ceru, ka Eiropā cilvēki sapratīs, ka Krievijas piedāvājumi ir absurdi un tos nevar uztvert nopietni. Es ticu, ka Krievijas mēģinājumi tagad uzspiest ideju par kaut kādu jaunu drošības sistēmu ne tikai negūs atsaucību mūsu Eiropas partneru vidū, bet tiks nekavējoties noraidīti. Eiropai būtu skaidri jāpasaka: "Mēs šādus jautājumus neapspriedīsim." Tie visi ir mēģinājumi mūs sašķelt. Tieši tas ir Maskavas galvenais uzdevums," uzsvēra Ogrizko.
Bijušais ārlietu ministrs īpašu uzmanību pievērsa Krievijā izskanējušajiem priekšlikumiem slēgt atsevišķus neuzbrukšanas līgumus ar NATO dalībvalstīm.
"Paskatieties, kas tagad izskan no Krievijas propagandas ministrijas, kur tiek runāts: "Tagad mēs pārejam pie neuzbrukšanas līgumu slēgšanas ar atsevišķām NATO valstīm." Vai tiešām nav skaidrs, ka tas ir neslēpts mēģinājums sagraut NATO un sākt sadarboties ar katru valsti atsevišķi?" jautāja diplomāts.
Viņaprāt, šāda pieeja atspoguļo Putina ilgtermiņa stratēģiju, kuru Krievijas diktators īstenojot jau kopš nākšanas pie varas.
"Tas ir Putina lielais sapnis jau kopš viņa valdīšanas sākuma - sašķelt Eiropas valstis un pēc tam panākt, lai katra no tām atsevišķi nostātos viņa priekšā uz ceļiem. Ja eiropieši to neredz un nesaprot, tad viņi nav ne graša vērti," sacīja Ogrizko.
Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs uzskata, ka Eiropas valstīm ir būtiski saglabāt vienotību un neļaut Maskavai panākt situāciju, kurā drošības jautājumi tiek risināti ar katru NATO dalībvalsti atsevišķi.