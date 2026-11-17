Par dažiem simtiem eiro gatavi veikt sabotāžu Krievijas labā: Igaunijas drošības dienesta vadītājs atklāj satraucošas detaļas
Krievija vērsusies pret aptuveni desmit aizsardzības nozares uzņēmumiem Igaunijā, turklāt Igaunijas Iekšējās drošības dienestam (KAPO) par šādu apdraudējumu bijusi informācija jau iepriekš. To intervijā Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR atklājis KAPO ģenerāldirektors Margo Pallosons.
Viņš norādīja, ka Igaunija regulāri apmainās ar informāciju par drošības apdraudējumiem ar citu Eiropas valstu izlūkdienestiem. Arī saistībā ar neseno kiberuzbrukumu Latvijas uzņēmumam "Thread Systems" Igaunija no Latvijas saņēmusi vairākas būtiskas informācijas daļas, kuras pēc tam izvērtējusi un apkopojusi.
Pallosons uzsvēra, ka Igaunijas dienesti par Krievijas aktivitātēm aizsardzības nozarē zinājuši jau pirms konkrētajiem incidentiem. KAPO cieši sadarbojas ar aizsardzības nozares uzņēmumiem, lai tos informētu par riskiem, konsultētu un palīdzētu stiprināt drošības pasākumus.
Īpaši augstu drošības pasākumu līmeni, pēc Pallosona teiktā, nodrošinājis arī uzņēmums "Thread Systems".
Igaunijā identificēti vairāk nekā 50 cilvēki, kas sadarbojušies ar Krieviju
Intervijā KAPO vadītājs atklāja, ka dienests līdz šim identificējis vairāk nekā 50 personas, kuras piekritušas sadarboties ar Krievijas izlūkdienestiem. Plašāku informāciju par šiem cilvēkiem viņš pagaidām nesniedza, norādot, ka daudz kas vēl jāpārbauda.
Pallosons skaidroja, ka Krievijas vervētāji mēdz uzrunāt dažādu sociālo grupu pārstāvjus. Riska grupās var būt noziedzīgo tīklu dalībnieki, sociālajos medijos uzrunāti un sociālekonomiski ievainojami cilvēki, kā arī personas, kuras apmeklē Krieviju un tur var tikt pakļautas spiedienam vai pierunātas veikt dažādus uzdevumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņš apstiprināja, ka Igaunijas dienestiem ir informācija gan par Latvijā, gan citviet identificētām grupām, taču pagaidām tā netiks publiskota.
Par sabotāžu maksā vien dažus simtus eiro
KAPO vadītājs arī brīdināja, ka Krievijas organizētajās sabotāžas operācijās iesaistītajiem cilvēkiem par uzdevumu izpildi dažkārt tiek maksāti vien daži simti eiro.
Pēc Pallosona teiktā, bijuši gadījumi, kad par sabotāžas operācijām un fizisku uzbrukumu veikšanu cilvēki saņēmuši pavisam nelielu atlīdzību. Dažiem tas šķitis ātrs un vienkāršs veids, kā nopelnīt, lai gan par šādām darbībām var draudēt ilgs cietumsods.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka arī uzbrukumi īpašumam var apdraudēt cilvēku dzīvību. Krievija, veicot šādas operācijas, ne vienmēr ņem vērā iespējamās sekas, un Eiropā jau bijuši incidenti, kuros cilvēki varēja iet bojā vai gūt ievainojumus.
KAPO vadītājs cer uz stingrākiem pasākumiem uz robežas ar Krieviju
Komentējot Igaunijas premjerministra ierosinājumu sagatavoties zemes robežšķērsošanas vietu slēgšanai ar Krieviju, Pallosons norādīja, ka šāds solis palīdzētu mazināt drošības riskus valstij.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņš pieļāva, ka pēc šāda lēmuma ceļošanas iespējas starp Igauniju un Krieviju vairs nebūtu tādas kā līdz šim.
Uz žurnālista piebildi, ka tādā gadījumā paliktu tikai Latvijas robeža, Pallosons atbildēja: “Tas nozīmētu, ka paliktu tikai Latvija, un es ceru, ka Latvija arī veiks pietiekamus pasākumus.”