Krimas tiltam pēc Ukrainas trieciena deformējusies arka: satelītattēli atklāj uzbrukuma sekas
Ukraina 16. novembra rītā veikusi triecienus stratēģiski svarīgajam Krimas tiltam, kas savieno Krievijas Krasnodaras novadu ar okupēto Krimas pussalu. Jaunākie satelītattēli ļauj spriest par uzbrukumā nodarīto postījumu apmēru.
Pēc 16. novembra rītā notikušā Ukrainas uzbrukuma Krimas tiltam parādījušies jauni satelītattēli, kuros redzami būtiski konstrukciju bojājumi. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņoto deformējusies arī tilta arka.
Publicētajā satelītattēlā redzams, ka tilta brauktuve bojāta vismaz divās vietās. Turklāt, kā norāda avots, deformējusies arī tilta arkas konstrukcija - tā ir redzami sasvērusies.
Par būtiskiem bojājumiem liecinot arī Krievijas propagandas mediju publiskotie videomateriāli, kuros redzamas uzbrukuma sekas.
Tikmēr Krievijas mediji jau sākuši mazināt ziņoto bojājumu nopietnību. Vietējie valsts mediji apgalvo, ka tilta arkas sasvērums esot ievērojami mazāks par sākotnēji minētajiem 15 grādiem.
Satiksme pār tiltu joprojām ir apturēta, lai gan Krievijas varasiestādes sākotnēji solīja to atjaunot līdz pusdienlaikam. Abās tilta pusēs izveidojušās garas automašīnu rindas, kurās iestrēguši aptuveni 2000 transportlīdzekļu.
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Uzbrukuma dēļ kavējās arī četri pasažieru vilcieni, kas devās uz okupēto Krimu, tostarp reisi no Maskavas un Adleras. Vilcienu kavēšanās ilgums sasniedza no divām līdz četrarpus stundām.
Krievijas Transporta ministrija paziņojusi, ka uzbrukumā neviens cilvēks nav cietis.
Ukraina pagaidām oficiāli nav komentējusi triecienu Krimas tiltam.
Turklāt pēc uzbrukuma okupētās Krimas amatpersonas bažījas par iespējamiem jauniem triecieniem. Partizānu kustība "Atesh" vēsta, ka vietējās okupācijas administrācijas pārstāvji sūdzas par pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu un pauž neapmierinātību ar Maskavas rīcību.
Kāds Ukrainas monitoringa kanāla "Krimas vējš" ("Krimsij veter") sekotājs pastāstījis, ka viena no arkas konstrukcijām pirmā šķērssavienojuma augstumā izskatās tā, it kā būtu saņēmusi tiešu triecienu. No attāluma šķietot, ka arkai trūkst neliela fragmenta, kā rezultātā tā sasvērusies.
Savukārt Krievijas "Telegram" kanāls "Mash" vēstīja, ka uz arkas nokritusi viena drona kaujas galviņa, pēc kā konstrukcija vizuāli sasvērusies aptuveni par 15 grādiem.
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Ar Ukrainas izlūkdienestiem saistītais kanāls "Ukraine Context" ziņojis, ka trieciens bijis vērsts tieši pret tilta autoceļa daļu.
"Uzbrukumam ir sekas. Pašlaik tilts ir pilnībā slēgts. Tiek apsvērta iespēja atjaunot satiksmi tikai reversīvajā režīmā," teikts kanāla paziņojumā.
Tas nozīmētu, ka transportlīdzekļiem būtu jāšķērso tilts pārmaiņus abos virzienos, izmantojot vienu brauktuves daļu.
Savukārt Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprinājis, ka Krimas tilts piedzīvojis plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu, tomēr apgalvojis, ka būtiski bojājumi tam neesot nodarīti.
Peskovs arī norādījis, ka neviena pretgaisa aizsardzības sistēma pasaulē nespēj pilnībā pasargāt objektus no masveidīgiem uzbrukumiem.