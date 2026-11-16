Tūkstošiem zivju pēkšņi lec ārā no ūdens Spānijas ostā. VIDEO
Neparasta parādība notikusi Andalūzijā Spānijas dienvidos, kur kādā ostā pēkšņi zivis sāka masveidā lekt ārā no ūdens.
🐟🌊 Una escena insólita en el puerto de Caleta de Vélez. Miles de lachas parecen huir de algún depredador, posiblemente un atún, en una sorprendente escena captada en el puerto de la Axarquía. 📲Más información en https://t.co/0m6pAD6WW1 #CaletaDeVélez #Málaga #Axarquía #Mar https://t.co/lWCPlraBpf— 101tv.es (@101tvandalucia) November 15, 2026
Tas noticis svētdienas pusdienlaikā Kaletas de Velesas zvejas ostā, kur apmēram 20 minūšu laikā tūkstošiem nelielu zivju īstā panikā leca ārā no ūdens, pārsteidzot klātesošos, krītot uz piestātnes un starp zvejas tīkliem.
Kaletas de Velesas Zvejnieku biedrības vadītāja Mari Karmena Navasa izdevumam “Diario Sur” apstiprinājusi notikušo un norādījusi, ka ticamākais šādas uzvedības iemesls ir kāda plēsēja klātbūtne. Tomēr pagaidām nav izdevies noskaidrot, kāds dzīvnieks varētu būt izraisījis šo paniku. Līdzīga parādība pēdējo gadu laikā jau novērota vairākās vietās Spānijā, taču arī toreiz iespējamo vajātāju neizdevās identificēt.
Šāda uzvedība atbilst mazu pelaģisko zivju baru aizsargreakcijai situācijās, kad šo baru apdraud lielāki dzīvnieki, piemēram, tunzivis, makreles vai delfīni. Komentējot līdzīgus gadījumus Malagas piekrastē, jūras biologi Huans Hesuss Martins un Huans Antonio Lopess vietējam izdevumam “Diario Sur” skaidrojuši, ka, izmisīgi cenšoties izbēgt no plēsējiem, zivju bari var pēkšņi mesties seklumā, pret viļņlaužiem vai mākslīgām piekrastes konstrukcijām. Straujās kustības un pašu bara zivju radītais spiediens var izraisīt situāciju, kurā liels skaits zivju tiek izsviests no ūdens. Šķiet, tieši tas noticis arī Kaletā de Velesā.