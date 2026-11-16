Eiropu pārņems spēcīgs Atlantijas ciklons: vai tas skars arī Latviju?
Otrdien un trešdien, 17. un 18. novembrī, laikapstākļus lielā daļā Eiropas noteiks spēcīgs Atlantijas ciklons, kam Vācijas meteorologi devuši vārdu "Talia", vēsta Vācijas sabiedriskais medijs "Tagesschau". Tikmēr Lielbritānijas meteoroloģijas dienests izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumus par krasām temperatūras un laikapstākļu svārstībām.
Zema spiediena apgabals virzās pāri Lielbritānijai austrumu virzienā, nesot spēcīgu vēju un ilgstošu lietu Rietumeiropā un Centrāleiropā. Kā vēsta britu raidorganizācija BBC un Lielbritānijas meteoroloģijas dienests ("Met Office"), ciklona nestā siltā un mitrā gaisa masa Apvienotajā Karalistē sastopas ar auksto Arktikas gaisu, radot krasas laikapstākļu atšķirības valsts ziemeļos un dienvidos.
No otrdienas pusnakts līdz pusdienlaikam Anglijas centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Skotijas dienvidrietumos būs spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par sniegu un apledojumu. Prognozes liecina, ka vietām sniega sega var sasniegt vienu līdz piecus centimetrus, bet kalnainajos apvidos virs 300 metru augstuma – pat 15 centimetrus. Sinoptiķi brīdina, ka sniegs un apledojums var apgrūtināt satiksmi uz autoceļiem un dzelzceļa, kā arī izraisīt elektroapgādes traucējumus.
Kā vēsta laikraksti "The Guardian" un "The Independent", Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra līdz ceturtdienas vakaram izsludinājusi brīdinājumus Anglijas ziemeļu daļā, kur naktīs gaisa temperatūra noslīdējusi zem nulles, bet Skotijas kalnienēs sasniegusi pat mīnus sešus grādus. Tikmēr Anglijas dienvidos gaidāmas stipras lietusgāzes, bet piekrastē – spēcīgas vēja brāzmas. Arī Lielbritānijas Vides aģentūra izplatījusi brīdinājumus par iespējamiem plūdiem vairākos reģionos.
Turpinot ceļu uz austrumiem, ciklons "Talia" otrdien un trešdien atnesīs stipru vēju un ilgstošu lietu Beniluksa valstīs, Francijā un Vācijā. Vācijas sabiedriskais medijs "Tagesschau" ziņo, ka divu dienu laikā lielākajā daļā Vācijas varētu nolīt 20 līdz 40 litri lietus uz kvadrātmetru, bet atsevišķos kalnu rajonos nokrišņu daudzums var sasniegt pat 100 litru uz kvadrātmetru. Tas var izraisīt lokālus plūdus. Savukārt augstākajos Alpu rajonos un Skandināvijā gaidāma spēcīga snigšana.
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Latviju ciklons ietekmēs tikai pastarpināti. Otrdien, kā arī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, debesis turpinās klāt mākoņi, tikai vietām uzspīdēs saule. Šajās dienās teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus – otrdienas vakarā lokāli austrumos, bet trešdien arī pārējos reģionos nokrišņi būs gan lietus, gan slapja sniega veidā. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, kā arī otrdien vakarā un naktī uz trešdienu vietām veidosies migla! Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas trešdien dienā iegriezīsies no austrumu puses, bet piekrastē tas aizvien būs brāzmains.