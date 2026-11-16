Igaunija sper radikālu soli: pēc GRU diversijas mēģinājuma gatavojas slēgt robežu ar Krieviju
Igaunija no 1. decembra plāno slēgt visus robežšķērsošanas punktus ar Krieviju pēc tam, kad izdevies novērst Krievijas militārā izlūkdienesta organizētu uzbrukumu dronu ražotnei. Saistībā ar notikušo aizturētas astoņas Latvijā dzīvojošas personas.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna 16. novembrī paziņoja par ieceri slēgt visus robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, norādot uz pārliecinošiem pierādījumiem, ka Krievijas militārais izlūkdienests (GRU) devis rīkojumu uzbrukt aizsardzības nozares uzņēmumam "Threod Systems" un koordinējis šo operāciju.
Maskava paziņojusi, ka pārbaudīs informāciju par Igaunijas nodomu pilnībā slēgt robežšķērsošanas punktus.
Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova ziņu aģentūrai TASS sacīja, ka šāda lēmuma apstiprināšanas gadījumā tas būtu "kārtējais agresīvas un nevaldāmas rusofobijas uzliesmojums".
Uzbrukuma mēģinājums notika 14. novembrī plkst. 3:06 uzņēmuma "Threod Systems" ražotnē Vīmsi, uz ziemeļiem no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas.
Saskaņā ar Igaunijas Iekšējās drošības dienesta (KAPO) informāciju aizdomās turētie mēģinājuši izraisīt sprādzienu un aizdedzināt ēku.
Uzbrucēji izsituši logus un ielējuši telpās viegli uzliesmojošu šķidrumu. Tomēr, pateicoties pastiprinātajiem drošības pasākumiem un operatīvai tiesībsargājošo iestāžu reakcijai, izdevies novērst plašus postījumus, paziņoja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals.
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KAPO norādīja, ka aizdomās turētos savervējis Krievijas izlūkdienests, un brīdināja Igaunijas iedzīvotājus nepieņemt no Krievijas saņemtus darba piedāvājumus, kas saistīti ar šādu uzdevumu veikšanu.
Igaunijas virsprokurore Astrīda Asi žurnālistiem pavēstīja, ka saistībā ar uzbrukuma mēģinājumu aizturētas astoņas Latvijā dzīvojošas personas. Viņu pilsonība pagaidām netiek atklāta. Piecām no aizturētajām personām prokuratūra lūgusi piemērot apcietinājumu.
Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia must understand that hostile actions against Estonia come with consequences. Attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will not go unanswered. Closing the border crossings will reduce Russia’s ability to conduct hostile activities in Estonia and strengthen our efforts to prevent sanctions circumvention. I have informed my Finnish, Latvian, and Lithuanian counterparts of this decision.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026
Igaunijas ārlietu ministrs Cahkna uzbrukuma organizēšanā tieši vainoja Krievijas militāro izlūkdienestu GRU, raksturojot notikušo kā kārtējo piemēru Maskavas centieniem ar diversijām un iebiedēšanu destabilizēt Eiropas sabiedrību, izplatīt bailes un mazināt atbalstu Ukrainai.
Pēc ministra domām, Krievija arvien biežāk izmanto diversijas, jo saskaras ar pieaugošām grūtībām kaujas laukā Ukrainā. Viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas noturība un stratēģiskie panākumi radījuši satraukumu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.
"Krievijai ir jāsaprot, ka naidīgai rīcībai pret Igauniju ir sekas. Mēģinājumi mūs iebiedēt, destabilizēt vai apdraudēt mūsu drošību nepaliks bez atbildes," paziņoja Cahkna.
Viņš skaidroja, ka robežšķērsošanas punktu slēgšana ierobežos Krievijas iespējas īstenot naidīgas operācijas Igaunijā un palīdzēs novērst sankciju apiešanu.
Cahkna piebilda, ka par iecerēto lēmumu jau informējis Somijas, Latvijas un Lietuvas ārlietu ministrus.
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Igaunijas ārlietu ministrs arī solīja pastiprināt spiedienu uz Maskavu, izmantojot sankcijas, diplomātisko izolāciju un ceļošanas ierobežojumus, līdz Krievija izbeigs karu pret Ukrainu un uzņemsies pilnu atbildību par savu rīcību.
Savukārt premjerministrs Mihals notikušo raksturoja kā daļu no Krievijas plašāk īstenotā hibrīdkara pret Eiropu, kura mērķis ir vājināt atbalstu Ukrainai un mazināt spiedienu uz Maskavu.
Uzņēmums "Threod Systems" ražo izlūkošanas un uzbrukuma dronus un ir daļa no Igaunijas aizsardzības rūpniecības, kas sniedz atbalstu Ukrainai.
Šis nav pirmais gadījums, kad Igaunijas aizsardzības nozares uzņēmums kļuvis par iespējamu Krievijas diversijas mērķi.
Augustā Igaunijas varasiestādes apsūdzēja Krievijas izlūkdienestus ļaunprātīgas dedzināšanas organizēšanā Tallinā esošajā uzņēmuma "Milrem Robotics" ražotnē. Uzņēmums izgatavo bezpilota sauszemes robotizētās sistēmas Ukrainas vajadzībām.
Saistībā ar šo izmeklēšanu tika aizturētas trīs personas, tostarp divas Latvijā.
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Pašlaik Igaunijai, kas ir gan NATO, gan Eiropas Savienības dalībvalsts, darbojas trīs robežšķērsošanas punkti ar Krieviju - Narvā, Koidulā un Luhamā.
Krievijas pusē tiem atbilst Ivangorodas robežšķērsošanas punkts Ļeņingradas apgabalā, kā arī Kuničina Goras un Šumilkinas robežšķērsošanas punkti Pleskavas apgabalā.
Visi trīs robežšķērsošanas punkti darbojas katru dienu no plkst. 7:00 līdz 19:00 pēc Igaunijas laika. Narvā robežu atļauts šķērsot tikai kājāmgājējiem, jo Krievija 2024. gada februārī apturēja transportlīdzekļu kustību šajā robežšķērsošanas punktā.
Šie trīs punkti ir vieni no nedaudzajiem joprojām funkcionējošajiem sauszemes savienojumiem starp Krieviju un Eiropas Savienību pēc Maskavas 2022. gada februārī sāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Saskaņā ar Igaunijas Iekšlietu ministrijas datiem 2026. gada pirmajā pusgadā Igaunijas un Krievijas robežu šajos punktos šķērsojuši aptuveni 444 000 cilvēku un 35 000 transportlīdzekļu.
Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pasažieru plūsma samazinājusies par 13%, bet transportlīdzekļu skaits - par 20%.
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Kā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR, iekšlietu ministrs Igors Taro nākamnedēļ iesniegs valdībai priekšlikumu slēgt visus autoceļu robežšķērsošanas punktus gan gājējiem, gan transportlīdzekļiem.
Valdībai vēl būs jāizlemj, vai robežas slēgšana būs īslaicīga vai uz nenoteiktu laiku.