Ukrainas ārlietu ministrs brīdina par Krievijas ultimātu NATO: "Mēs to jau esam pieredzējuši"
Krievija atkal atgriežas pie prasībām ierobežot NATO paplašināšanos. Līdzīgas prasības Kremlis izvirzīja arī pirms militārajiem iebrukumiem Gruzijā un Ukrainā, tāpēc pastāv risks, ka jauniem ultimātiem varētu sekot kārtējā Krievijas militārā agresija.
Par to sociālajā tīklā "X" paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Mēs to jau esam pieredzējuši," uzsvēra ministrs, atgādinot vairākus vēsturiskus notikumus.
2007. gadā Minhenes drošības konferencē Krievijas prezidents Vladimirs Putins NATO paplašināšanos nosauca par "draudu".
2008. gadā NATO samitā Bukarestē Kremlis izteica draudus saistībā ar Gruzijas un Ukrainas iespējamo pievienošanos aliansei. Dažus mēnešus vēlāk Krievija iebruka Gruzijā.
Savukārt 2021. gadā Maskava pieprasīja pārtraukt NATO paplašināšanos un atgriezt alianses militāro klātbūtni pie 1997. gada robežām. Pēc dažiem mēnešiem Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.
We have seen this before. 2007: in Munich, Putin calls NATO enlargement a “threat”. 2008: in Bucharest, the Kremlin issues threats over Georgia's and Ukraine's NATO prospects. In a few months, Russia invades Georgia. 2021: Moscow demands an end to enlargement and a rollback to 1997 lines. In a few months, Russia launches a full-scale invasion of Ukraine. Now the same ultimatum is back under a new label: "European security architecture." This is not an invitation to dialogue. History shows what follows: a new escalation of hostilities by Russia in aggressive forms, including outright armed aggression. Instead of playing in Russia’s games, it is time to increase pressure on the Russian regime, force Putin to take peace efforts seriously, and end Russia’s aggression against Ukraine.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 15, 2026
Tagad, pēc Sibihas teiktā, tas pats ultimāts atgriežas ar jaunu nosaukumu - "Eiropas drošības arhitektūra".
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Ukrainas ārlietu ministrs uzskata, ka šādas prasības nav aicinājums uz dialogu, bet gan brīdinājuma signāls par iespējamu jaunu Krievijas militāro eskalāciju, tostarp atklātu bruņotu agresiju.
"Vēsture rāda, ka tam seko jauna Krievijas agresijas eskalācija dažādās formās, tostarp tieša bruņota agresija. Tā vietā, lai spēlētu pēc Krievijas noteikumiem, ir pienācis laiks pastiprināt spiedienu uz Krievijas režīmu, piespiest Putinu nopietni izturēties pret miera centieniem un izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainu," sociālajā tīklā "X" rakstīja Sibiha.
Jauns. lv jau vēs'tija, ka slēgto sarunu ietvaros ar ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvjiem krievi aizvadītajā nedēļā atkal izvirzīja prasības, ko saturēja Maskavas ultimāts pirms atkārtotā iebrukuma Ukrainā, raksta "The New York Times".
Tās izklāstītas dokumentā, kas datēts ar 10. novembri un ko laikrakstam nodevusi kāda sarunās iesaistīta persona. Tā autentiskumu apliecinājis vēl viens informēts avots.
Kopumā dokuments maz atšķiras no tā dēvētā līguma projekta, ko Krievija publicēja 2021. gada decembrī. Tajā bija paredzēts, ka visa
Atšķirības starp jauno dokumentu un 2021. gada decembra versiju attiecas tikai uz dažām detaļām, norāda "The New York Times". Ja 2021. gadā Krievija pieprasīja ASV nedalīties ar saviem kodolspēkiem ar Eiropas sabiedrotajiem, tad tagad līdzīga prasība izvirzīta arī abām pārējām
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Maskava arī uzstāj, ka rietumvalstis nedrīkst piegādāt Ukrainai nekādu militāra rakstura produkciju. Ukrainas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES), pēc Kremļa domām, esot pieļaujama, taču tikai ar nosacījumu, ka Kijiva nepiedalīsies bloka aizsardzības sistēmā.
Krievija pieprasīja pieņemt visus dokumenta noteikumus bez apspriešanas.