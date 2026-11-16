Putina administrācija devusi signālu "Vienotajai Krievijai" gatavoties kara beigām Ukrainā
Krievijas prezidenta Vladimira Putina administrācijas pārstāvis slēgtā seminārā ar partijas "Vienotā Krievija" deputātiem runājis par gatavošanos kara beigām Ukrainā un karadarbības dalībnieku masveida atgriešanos mājās.
Krievijas Valsts domes partijas "Vienotā Krievija" frakcijas deputāti slēgtā seminārā aicināti gatavoties kara noslēgumam Ukrainā un tam, ka valstī vienlaikus varētu atgriezties liels skaits karavīru.
Kā precizē neatkarīgais Krievijas izdevums "Agentstvo", pasākums noticis pagājušās nedēļas beigās.
Seminārā piedalījies Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Sergejs Kirijenko, kurš uzsvēris nepieciešamību veidot ciešāku sadarbību ar tā dēvētās "speciālās militārās operācijas" dalībniekiem.
"Tika runāts par to, ka visiem jābūt gataviem uzvarai, kad vienlaikus no "speciālās militārās operācijas" atgriezīsies karadarbības dalībnieki," Krievijas laikrakstam "Vedomosti" pastāstījis kāds informācijas avots.
Bez Kirijenko seminārā uzstājušies arī partijas "Vienotā Krievija" priekšsēdētājs Dmitrijs Medvedevs, Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Maksims Oreškins, Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins, kā arī Kremļa iekšpolitikas pārvalžu vadītāji Andrejs Jarins, Aleksandrs Haričevs un Sergejs Novikovs.
Saskaņā ar laikraksta "Kommersant" informāciju Kirijenko arī aicinājis deputātus sākt gatavošanos 2030. gada Krievijas prezidenta vēlēšanām un 2031. gada Valsts domes vēlēšanām.
Savukārt "Vedomosti" avoti apgalvo, ka Kirijenko seminārā atzinis partijas "Vienotā Krievija" popularitātes kritumu pavasarī. Situāciju esot izdevies mainīt augustā, kad partijas politiskajā kampaņā iesaistījies Vladimirs Putins.
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Vienlaikus ziņas par gatavošanos kara beigām nenozīmē, ka Krievija būtu pieņēmusi lēmumu tuvākajā laikā pārtraukt karadarbību. Publiskotā informācija liecina par partijas deputātiem dotajiem norādījumiem gatavoties iespējamai karavīru atgriešanai, nevis par konkrētu kara izbeigšanas datumu vai vienošanos.