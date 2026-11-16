Ukraina devusi triecienu Krimas tiltam: transporta kustība pilnībā apturēta
Foto: Soctīkli
Krimas tilts ir viens no stratēģiski svarīgākajiem Krievijas transporta infrastruktūras objektiem okupētajā pussalā.
Pasaulē

Ukraina devusi triecienu Krimas tiltam: transporta kustība pilnībā apturēta

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Naktī uz 16. novembri Ukrainas aizsardzības spēki veikuši triecienu Krimas tiltam, kas ir viens no stratēģiski svarīgākajiem Krievijas transporta infrastruktūras objektiem okupētajā pussalā.

Ukraina devusi triecienu Krimas tiltam: transporta...

Krimas okupācijas administrācija paziņojusi par uzbrukumu Krimas tiltam. Tā dēļ transporta kustība pār tiltu ierobežota aptuveni līdz 16. novembra dienas vidum.

Par notikušo pirmdienas rītā paziņoja Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs.

Pēc viņa teiktā, uzbrukuma seku novēršanā iesaistīti atbildīgie dienesti, savukārt Kerčā izveidots operatīvais štābs.

"Ienaidnieks ir devis triecienu Krimas tiltam. Saistībā ar to transporta kustība būs ierobežota aptuveni līdz dienas vidum," rakstīja Aksjonovs.

Krimas tiltam tapusi 6000 smaga metāla arka

Arkas garums ir 227 metri, un līdz ar tās uzsliešanu pabeigts tilta, kas savieno Krieviju ar anektēto pussalu, redzamākais posms.

Vienlaikus viņš neprecizēja, kādi bojājumi tiltam nodarīti un vai uzbrukumā ir cietušie.

Oficiāla informācija par trieciena sekām pagaidām nav publiskota.

Tikmēr ziņas par uzbrukumu Krimas tiltam neoficiāli apstiprinājuši vairāki Ukrainas informācijas avoti, tostarp lielākie militārās situācijas uzraudzības kanāli.

Iepriekš tika ziņots arī par triecienu stratēģiski svarīgam tiltam Krievijas pilsētā Taganrogā. Vēl pirms tam Arhangeļskas apgabalā sabruka Krievijas militārajai loģistikai nozīmīgs dzelzceļa tilts.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien atklājis tiltu, kas savieno Krieviju ar Ukrainai piederošo, taču okupēto Krimas pussalu, pārbraucot pāri tiltam ar Krievijā ražoto kravas automašīnu "Kamaz".

Putins pie "Kamaz" stūres atklāj Krimas tiltu

Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien atklājis tiltu, kas savieno Krieviju ar Ukrainai piederošo, taču okupēto Krimas pussalu, pārbraucot pāri tiltam ...

Tilts tika uzbūvēts pēc Krimas okupācijas. Pa to notiek gan autosatiksme, gan vilcienu satiksme.

Ukrainas armija šim tiltam triecienus devusi arī agrāk.

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