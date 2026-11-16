Sociālajos tīklos izplatās biedējoši brīdinājumi par 17. novembri. Vai tiešām gaidāma "digitālā apokalipse"?
Sociālajos tīklos strauji izplatās biedējoši brīdinājumi par iespējamu globālu kiberuzbrukumu, kas it kā sāksies 17. novembrī. Tiek apgalvots, ka visā pasaulē tiks atslēgts internets, bet hakeri iztukšos banku kontus. Dažos ierakstos šo scenāriju pat salīdzina ar Covid-19 pandēmiju. Tomēr šiem apgalvojumiem nav nekādu pierādījumu, un faktu pārbaudītāji tos atzinuši par nepatiesiem.
Aicina gatavoties ilgstošiem elektroapgādes traucējumiem
Baumas sākotnēji parādījās 31. oktobrī kā anonīms ieraksts vietnē "X" (bijušais "Twitter"), kurā autors atsaucās uz kādu it kā informētu avotu tumšajā tīmeklī. Vēlāk, pārpublicējot šo vēstījumu sociālajos tīklos, tam tika pievienotas arvien jaunas detaļas.
Cilvēkus aicināja gatavoties ilgstošiem sakaru un elektroapgādes traucējumiem līdz pat trim mēnešiem.
Pēdējā laikā novērots, ka šīs teorijas piekritēji savā starpā pat nopietni apspriež shēmas, kā izdzīvot 90 dienas bez elektrības un apkures.
Baumu izplatībai strauji pievienojās video platformās "TikTok" un "Instagram", kur to popularizēja ietekmeļi, kā "pierādījumu" izmantojot kadrus no populārā animācijas seriāla "Simpsoni" un mākslīgā intelekta ģenerētus attēlus. Kādā 2023. gada "Simpsonu" sērijā patiešām redzams kalendārs ar datumu "17. novembris" bez norādīta gada, taču tam nav nekāda sakara ar realitāti, turklāt animācijas seriāls gadiem ilgi tiek izmantots kā pamats dažādām sazvērestības teorijām.
Baumu izplatību, iespējams, veicinājis kāds plānots notikums
Faktu pārbaudītāji norāda, ka baumu izplatību, iespējams, veicinājis arī kāds reāls notikums: 17. novembrī ASV paredzēta valsts ārkārtas brīdināšanas sistēmas pārbaude.
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Plānots, ka ap plkst. 14.20 pēc ASV austrumu piekrastes laika radio un televīzijas pārraides uz aptuveni vienu minūti pārtrauks, lai pārraidītu testa paziņojumu.
Pēc pārbaudes programmu pārraide atsāksies ierastajā režīmā. Sazvērestību teorētiķi šo izmantoja kā "pierādījumu", ka ASV valdība gatavojas kiberkatastrofai.
Aicina veidot krājumus
Sociālajos tīklos kā pierādījums gaidāmajam apdraudējumam tiek minēti arī dažādu valstu, tostarp Eiropas valstu, aicinājumi iedzīvotājiem nodrošināties ar ārkārtas situācijām nepieciešamajiem krājumiem vismaz trim dienām. Tomēr IT un drošības eksperti norāda, ka šādi ieteikumi ir daļa no vispārējiem civilās aizsardzības pasākumiem un paredzēti dažādām ārkārtas situācijām, piemēram, plūdiem, vētrām un to izraisītiem elektroapgādes pārtraukumiem.
Tie nav saistīti ar 17. novembri un nekādā veidā neapstiprina sociālajos tīklos izplatītās baumas par iespējamiem kiberuzbrukumiem.
Atslēgt visu pasauli vienlaikus ir praktiski neiespējami
Vairāku valstu faktu pārbaudītāji Spānijā, Francijā, Itālijā un Brazīlijā, ir atspēkojuši versijas par gaidāmo globālo interneta un elektroapgādes pārtraukumu. Spānijas faktu pārbaudes vietne "Maldita.es" skaidro, ka valstu energotīkli nav viena vienota sistēma, tāpēc atslēgt visu pasauli vienlaikus ir praktiski neiespējami.
Tehnoloģiju nozares eksperti norāda, ka "izslēgt internetu" nevar tāpēc, ka tai nav viena "centrālā slēdža". 99% starpkontinentālā interneta trafika iet pa zemūdens kabeļiem. Lai izraisītu reālu pasaules mēroga interneta atslēgšanu, hakeriem būtu vienlaicīgi jāpārgriež 40–50% visu pasaules maģistrālo kabeļu.
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Tāpat IT analītiķi atspēko baumas, ka hakeri "vienlaikus iztukšos visus pasaules banku kontus". Šādai masveida, sinhronai operācijai pret visām pasaules bankām būtu nepieciešams prātam neaptverams savienojumu un skaitļošanas jaudu daudzums, kāda šodien neeksistē pat teorētiski.
Tikmēr faktu pārbaudītāji brīdina, ka šādas baumas var izmantot arī krāpnieki, mēģinot panikas apstākļos izvilināt cilvēku personisko un finanšu informāciju.