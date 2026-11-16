Prinča Harija vizīte Ukrainā: tikšanās ar ievainotajiem karavīriem un kara veterāniem
Lielbritānijas princis Harijs nedēļas nogalē negaidītā vizītē ieradies kara plosītajā Ukrainā, kur ticies ar ievainotajiem karavīriem un mediķiem. Saseksas hercogs ...
FOTO: "Jūs uzvarēsiet šajā karā!" Princis Harijs slepenā vizītē ieradies Ukrainā un ticies ar ievainotajiem karavīriem
Lielbritānijas princis Harijs nedēļas nogalē negaidītā vizītē ieradies kara plosītajā Ukrainā, kur ticies ar ievainotajiem karavīriem un mediķiem. Saseksas hercogs neslēpa, ka, dodoties uz valsti, apzinājies iespējamos draudus, tomēr pauda pārliecību par Ukrainas uzvaru karā pret Krieviju.
42 gadus vecais princis Harijs sestdien, 14. novembrī, ieradās Ļvivā, Ukrainas rietumos, lai paustu atbalstu kara veterāniem un cilvēkiem, kuri guvuši smagus ievainojumus Krievijas iebrukuma laikā. Šī ir jau otrā reize šogad, kad princis apmeklējis Ukrainu, bet kopumā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma viņš valstī viesojies četras reizes.
Vizītes laikā Harijs apmeklēja rehabilitācijas centru "Superhumans", kurā palīdzību saņem karā ievainotie Ukrainas karavīri. Daudziem pacientiem nepieciešamas sarežģītas operācijas, ekstremitāšu protēzes un ilgstoša rehabilitācija.
Uzstājoties medicīnas speciālistiem veltītā konferencē, princis atzina, ka šis brauciens nav bijis bez riska. "Katru reizi, kad atgriežos Ukrainā, es jūtos gaidīts un izjūtu cilvēku sirsnību," sacīja Harijs.
Viņš arī vērsās pie klātesošajiem ar iedrošinošiem vārdiem: "Jūs uzvarēsiet šajā karā, un pēc tam būsiet gatavi veiksmīgi virzīties uz priekšu."
Konferences laikā princis uzklausīja Ukrainas un ārvalstu mediķu pieredzes stāstus par ievainoto evakuāciju no frontes, amputācijām un sarežģīto rehabilitācijas procesu. Viņš arī personīgi aprunājās ar karavīriem, kuri zaudējuši ekstremitātes.
Viens no vizītes galvenajiem mērķiem bija atbalstīt Ukrainas sportistus, kuri gatavojas nākamajām "Invictus Games" jeb Nepakļāvīgo spēlēm. Tās 2027. gada jūlijā norisināsies Birmingemā, Lielbritānijā.
Harijs apmeklēja arī ratiņkrēslu regbija sacensības, kurās Ukrainas veterāni cīnījās par iespēju pārstāvēt savu valsti starptautiskajās spēlēs. Ukraina nākamgad plāno nosūtīt 60 sportistu lielu delegāciju, kas būtu valsts līdz šim lielākā komanda šajās sacensībās.
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Uzrunājot veterānus, princis uzsvēra, cik nozīmīga ir savstarpējā sapratne un kopības sajūta cilvēkiem, kuri piedzīvojuši kara šausmas. "Kad pievienojaties šai kopienai, sākumā varat justies nedaudz satraukti un nepārliecināti. Taču drīz vien saprotat, ka ikvienam cilvēkam šajā telpā ar jums ir kaut kas kopīgs," viņš sacīja.
Harijs arī pauda cerību, ka nākotnē Ukraina pati varētu uzņemt Nepakļāvīgo spēļu dalībniekus. "Kad karš būs beidzies un Ukraina būs uzvarējusi, mēs būsim gatavi jūs atbalstīt Nepakļāvīgo spēļu rīkošanā," solīja princis.
Jāatgādina, ka princis Harijs savulaik desmit gadus dienēja Lielbritānijas armijā, tostarp divreiz piedalījās militārajās misijās Afganistānā. Tieši viņš 2014. gadā izveidoja "Invictus Games" – starptautiskas sporta sacensības ievainotajiem un slimajiem militārpersonu un kara veterānu kopienas pārstāvjiem.
Iepriekš princis Ukrainu apmeklēja šā gada aprīlī, kad tikās ar atmīnēšanas organizācijas "Halo Trust" pārstāvjiem un piedalījās Kijivas drošības konferencē. Toreiz viņš aicināja starptautisko sabiedrību neaizmirst par Ukrainā notiekošo karu un tā postošajām sekām.