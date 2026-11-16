"Piespieda izdzert pamatīgu daudzumu degvīna”: Džonsons ar riebumu atceras tikšanos ar Lavrovu
Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sarunā ar bijušo Kolumbijas prezidentu Ivanu Duke raidierakstā "Tres Respuestas" paziņojis, ka vienošanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu nav iespējama. Viņš arī asi izteicies par Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, atceroties abu tikšanos Maskavā.
Raidierakstā Džonsons pastāstīja par savu vizīti Maskavā 2017. gada decembrī, kad viņš bija Lielbritānijas ārlietu ministrs. Toreiz viņš centies uzlabot Londonas un Maskavas attiecības, taču Putins atteicies ar viņu tikties, tāpēc sarunas notikušas ar Lavrovu.
Džonsons neslēpa savu attieksmi pret Krievijas ārlietu ministru, nosaucot viņu par "pretīgu" un "pilnīgi bezcerīgu" cilvēku. "Viņš mani piespieda izdzert milzīgu daudzumu degvīna pie iekurta kamīna," atcerējās bijušais Lielbritānijas premjers.
Šo tikšanos Džonsons salīdzināja ar sodu, kādu varētu piedzīvot Viktorijas laikmeta zēnu internātskolā. Viņš atzina, ka vizīte beigusies bez jebkādiem rezultātiem. "Tas bija briesmīgi, un mēs neko nesasniedzām. Pilnīgi neko," uzsvēra politiķis.
Džonsons arī paskaidroja, kāpēc uzskata, ka vienošanās ar Putinu nav iespējama. Viņaprāt, Krievijas līderis vēlas revanšēties par to, ko uzskata par Krievijas pazemojumu 20. gadsimta beigās. Džonsons uzskata, ka Putina mērķis ir atjaunot Maskavas ietekmi bijušās Padomju Savienības teritorijā un Austrumeiropā. Tieši šie centieni, pēc viņa domām, padara vienošanos neiespējamu.
"Tāpēc ar Putinu nav iespējams kompromiss. Cilvēkiem tas ir jāsaprot. Es mēģināju uzlabot attiecības, bet viss izvērtās katastrofā," raidierakstā sacīja bijušais Lielbritānijas premjerministrs.
Kā vēsta britu izdevums "HuffPost UK", Džonsona izteikumi izpelnījušies plašu uzmanību un izraisījuši asu Kremļa reakciju.