Ugunsgrēks izcēlās ēkā, kurā atradās restorāns, motociklu noma un dzīvokļi.
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Šodien 09:06
Tūristu iecienītā vietā Taizemē izcēlies postošs ugunsgrēks: ir bojāgājušie un ievainotie
Taizemē, tūristu iecienītajā Phūketas salā, naktī uz pirmdienu ugunsgrēkā četrstāvu ēkā gājuši bojā 11 cilvēki un 16 cietuši, paziņoja policija.
Ugunsgrēks izcēlās ēkā, kurā atradās restorāns, motociklu noma un dzīvokļi. Bojāgājušie un ievainotie ir Taizemes un Mjanmas pilsoņi.
Slimnīcā nogādāti 16 cilvēki, kas bija saelpojušies dūmus un cietuši no stikla šķembām. Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni.