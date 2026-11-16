Ik pēc 92 sekundēm pasaule saņēma noslēpumainu signālu. Zinātnieki atklāj, kas to izraisīja
Zinātnieki noskaidrojuši, kas izraisīja neparastu dabas fenomenu, kura laikā 2023. gada rudenī visā pasaulē tika reģistrēti regulāri, zemas frekvences seismiskie signāli.
Pētījumā atklāts, ka pēc masīva klinšu nogruvuma Grenlandes austrumos fjordā izveidojies milzīgs vilnis, kas deviņas dienas svārstījies turp un atpakaļ, ik pēc 92 sekundēm izraisot seismiskus signālus, vēsta zinātnes portāls "Futura".
2023. gada 16. septembrī nomaļajā Diksona fjordā klimata pārmaiņu izraisītās ledāju kušanas un mūžīgā sasaluma degradācijas dēļ ūdenī iebruka milzīga klinšu un ledus masa. Nogruvuma radītais trieciens izraisīja vilni, kas fjorda pretējā krastā ūdeni uzšļāca vairāk nekā 200 metru augstumā. Savukārt aptuveni desmit kilometru garā fjorda posmā ūdens līmenis pie krastiem pacēlās par aptuveni 60 metriem, žurnālā "Science" skaidro pētījuma vadošais autors Kristians Svennvigs.
Tomēr ūdens masas kustība neapstājās pēc pirmā trieciena. Pētniece Anhela Karriljo-Ponse žurnālā "The Seismic Record" skaidro, ka fjorda šaurā ieteka okeānā neļāva ūdenim brīvi aizplūst. Tāpēc milzīgā ūdens masa turpināja kustēties turp un atpakaļ starp fjorda krastiem, veidojot tā dēvēto stāvvilni. Šī kustība turpinājās deviņas dienas.
Ikreiz, kad milzīgā ūdens masa atsitās pret klinšainajiem krastiem, radās Zemes garozas svārstības. Tādēļ seismiskās mērierīces visā pasaulē reģistrēja zemas frekvences signālus ar pārsteidzoši regulāru intervālu – ik pēc 92 sekundēm deviņu dienu garumā. Pētnieki izmantoja arī "SWOT" satelīta datus, kas apstiprināja viņu aprēķinus.
Zinātnieki šo dabas katastrofu tieši saista ar klimata pārmaiņām. Gaisa temperatūras paaugstināšanās paātrina ledāju kušanu un veicina mūžīgā sasaluma degradāciju, tādējādi vājinot kalnu nogāzes un palielinot postošu nogruvumu risku. Par to liecina arī fakts, ka nepilnu mēnesi vēlāk – 2023. gada 11. oktobrī – Diksona fjordā notika vēl viens, lai gan mazāks, nogruvums.