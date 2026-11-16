Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
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Šodien 07:24
Ukraina devusi smagu triecienu Krievijas naftas pārstrādei. Zelenskis nosauc iespaidīgu skaitli
Ukrainas uzbrukumu radīto postījumu dēļ nedarbojas 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu, svētdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka ģenerālmajora Mihailo Drapatija sniegto informāciju.
"Šodien Mihails Drapatijs sniedza ziņojumu par Ukrainas "tāldarbības sankcijām". Faktiski katru dienu ir redzami rezultāti. Un kopumā mēs jau esam apturējuši vairāk nekā 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu," ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis.
"Tā ir visnotaļ taisnīga mūsu atbilde uz Krievijas atteikšanos no situācijas deeskalācijas un uz tās uzbrukumiem mūsu enerģētikas nozarei," piebilda Zelenskis.