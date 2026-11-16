Ukraina devusi smagu triecienu Krievijas naftas pārstrādei. Zelenskis nosauc iespaidīgu skaitli
Foto: ZUMAPRESS.com
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pasaulē

Ukraina devusi smagu triecienu Krievijas naftas pārstrādei. Zelenskis nosauc iespaidīgu skaitli

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukrainas uzbrukumu radīto postījumu dēļ nedarbojas 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu, svētdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka ģenerālmajora Mihailo Drapatija sniegto informāciju.

Ukraina devusi smagu triecienu Krievijas naftas pā...

"Šodien Mihails Drapatijs sniedza ziņojumu par Ukrainas "tāldarbības sankcijām". Faktiski katru dienu ir redzami rezultāti. Un kopumā mēs jau esam apturējuši vairāk nekā 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu," ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis.

"Tā ir visnotaļ taisnīga mūsu atbilde uz Krievijas atteikšanos no situācijas deeskalācijas un uz tās uzbrukumiem mūsu enerģētikas nozarei," piebilda Zelenskis.

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