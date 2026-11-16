Šis tas slikts sakāms par abiem... Baidens memuāros atklāj, ko patiesībā domā par Putinu un Zelenski
ASV prezidents Džo Baidens laidis klajā memuārus ar nosaukumu „Apsoli man, Amerika” (“Promise Me, America”). Grāmata iznāks 17. novembrī, bet atsevišķi fragmenti no tās jau nonākuši publiskajā telpā.
Laikraksts “The New York Times” publicējis Trampa atstāto atvadu vēstuli Baidenam, savukārt “The Wall Street Journal” 15. novembrī atklājis vairākas spilgtas atziņas no bijušā prezidenta atmiņām.
Medijs “Meduza” ielūkojies tajā, kas rakstīts par spilgtākajiem pasaules līderiem. Baidens memuāros dalās pārdomās par tikšanos un attiecībām ar Donaldu Trampu un Bendžaminu Netanjahu, kā arī atceras traģisko ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas un neveiksmīgās debates pirms 2024. gada prezidenta vēlēšanām.
Par Putinu
Atceroties tikšanās ar pasaules līderiem, Baidens raksturo Krievijas prezidenta Vladimira Putina toni kā „kaitinoši kaprīzu”. Tikšanās laikā Putins, pēc Baidena novērojumiem, mēdzis ērti atgāzties krēslā un izlikties vienaldzīgs – gluži kā pusaudzis.
Par Zelenski
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aktiera pieredze, Baidena ieskatā, izrādījusies lieliska sagatavošanās līdera lomai kara laikā. Tomēr personīgajās sarunās Zelenskis mēdzis būt drūms un spītīgs, turklāt izrādījis mazāku pateicību, nekā ASV prezidents no viņa gaidījis.
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Par Trampu
Atceroties 2021. gada janvāra Kapitolija ieņemšanu, Baidens raksta, ka Tramps „nevadīja Ameriku uz priekšu – viņš vadīja sacelšanos”. Viņaprāt, tā bija viena no kliedzošākajām prezidenta amata pienākumu nepildīšanas izpausmēm visā ASV vēsturē.
Vienlaikus Baidens atzīst, ka bijis pārsteigts par tikšanos ar Trampu pēc 2024. gada vēlēšanām. Pēc visas savstarpējās kritikas Tramps viņam sacījis: „Zini, Džo, ja nebūtu politikas, esmu pārliecināts, ka mēs būtu labi draugi.”
Par Netanjahu
Baidens atklāj, ka viņa attiecībās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu īpašas uzticēšanās nav bijis. „Mani satrauca arī Bibi manieres, kas atgādināja Trampu. Viņš varēja brīvi apieties ar patiesību un bez vilcināšanās pakļaut demokrātiskās institūcijas savām personīgajām interesēm,” raksta bijušais ASV prezidents.
Par ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas
Lai gan ASV karaspēka izvešana no Afganistānas izpelnījās asu kritiku gan no Baidena pretiniekiem, gan atbalstītājiem, bijušais prezidents joprojām uzskata, ka lēmums bijis pareizs. „Es pieņemtu tieši tādu pašu lēmumu vēlreiz. Pielikt punktu karam Afganistānā bija pareizais solis,” viņš raksta, atceroties, ka pret šo ieceri iebilduši pat viņa paša administrācijas pārstāvji.
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Par neveiksmīgajām debatēm pirms 2024. gada vēlēšanām
Neveiksmīgo uzstāšanos debatēs pret Trampu pirms 2024. gada prezidenta vēlēšanām Baidens saista ar ilgstošo pārlidojumu sekām un emocionāli smago laiku pēc tam, kad viņa dēlam Hanteram Baidenam tika pasludināts notiesājošs spriedums.
Izšķirošajā brīdī, kā atceras bijušais prezidents, viņš „zaudējis domu pavedienu”. Baidens apzinājies, cik neveiksmīgi aizvadītas debates, tomēr cerējis, ka viņam būs vēl viena iespēja sevi pierādīt. „Es kļūdījos,” viņš atzīst memuāros.
Ko šobrīd dara Džo Baidens?
Bijušais ASV prezidents Džo Baidens (83) pēc aiziešanas no Baltā nama 2025. gada janvārī lielākoties ieturējis mierīgāku dzīves ritmu, vairāk laika veltot ģimenei un veselībai. Patlaban uzmanības centrā nonākuši viņa memuāri.
Bijušais prezidents turpina arī cīnīties ar veselības problēmām. 2025. gada maijā viņam tika diagnosticēts agresīvs prostatas vēzis, kas bija izplatījies kaulos. Baidens ārstējas, un viņa ārsti ir pauduši piesardzīgu optimismu par terapijas rezultātiem.
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Novembra sākumā Baidens viesojās Īrijā, kur tikās ar Īrijas premjerministru Maiklu Mārtinu un piedalījās pasākumā Trīsvienības koledžā Dublinā. Viņš arī turpina paust viedokli par aktuālajiem notikumiem ASV iekšpolitikā, tostarp ir kritizējis Trampa veiktās pārmaiņas Baltajā namā.