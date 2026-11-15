Īlona Maska satelītsistēmas ierobežojumi traucē Ukrainai notriekt Krievijas dronus - Zelenskis brīdina par sekām
Ierobežojumi satelītsakaru sistēmai "Starshield" traucē Ukrainai notriekt Krievijas raidītos dronus un var vājināt Ukrainas enerģētikas infrastruktūras aizsardzību ziemas mēnešos, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš brīdināja, ka miljardiera Īlona Maska kompānijas "SpaceX" pārvaldītās sistēmas ierobežojumi kavē Ukrainas aizsardzības spējas laikā, kad Krievija vairākkārt uzbrūk Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Ukrainas pārtvērējdroni pie frontes līnijas zaudē saziņu ar operatoru, ja to ātrums pārsniedz 161 kilometru stundā, tādēļ tie nevar notvert Krievijas palaistos trieciendronus "Shahed", klāstīja Zelenskis.
"Mēs paļaujamies uz to, ka šie ierobežojumi tiks atcelti," viņš rakstīja sociālajos tīklos. "No tā ir atkarīga dzīvību un Ukrainas enerģētikas infrastruktūras aizsardzība pirms ziemas. Ārlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai un Prezidenta birojam ir uzdots cieši sadarboties ar ASV pusi un "SpaceX". Ir svarīgi atrasties vēstures labajā pusē. Mums jāpalīdz Ukrainai," viņš norādīja.
Zelenskis sestdien apšaubīja, vai problēma ir tehniska, sakot, ka ierobežojumus, šķiet, ir noteicis "SpaceX", neskatoties uz ASV valsts sekretāra Marko Rubio iepriekšējiem apgalvojumiem, ka "Starshield" atrodas lielākā mērā ASV valdības kontrolē.
Pēdējās nedēļas laikā Krievija uz Ukrainu palaida vairāk nekā 2300 bezpilota lidaparātu, 1590 vadāmas aviācijas bumbas un 15 dažāda veida raķetes, paziņoja Zelenskis.
Arī ASV senatori, kas pārstāv demokrātus, aicinājuši Masku saglabāt visus dokumentus, kas saistīti ar ierobežojumiem, kurus uzņēmums noteica Ukrainai satelītsakaru pakalpojumu "Starlink" un "Starshield" izmantošanai, atsaucoties uz Maskam adresēto vēstuli, ziņoja laikraksts "The Wall Street Journal".
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Vēstulē, kas nonākusi laikraksta rīcībā, minēti pakalpojumu darbības traucējumi laika posmā no 13. līdz 24. oktobrim, kā arī 12. novembrī.
Iepriekš 105 ASV Pārstāvju palātas Ukrainas atbalsta divpartiju grupas locekļi pieprasīja Donalda Trampa administrācijai un uzņēmumam "SpaceX" atjaunot Ukrainai pilnīgu piekļuvi "Starshield" sistēmai, ņemot vērā ziņas par jauniem ierobežojumiem.