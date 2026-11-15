Milzīgi protesti Prāgā - simtiem tūkstošu cilvēku iestājas par mediju brīvību
Čehijā svētdien desmitiem tūkstošu cilvēku Prāgas ielās protestēja pret valdības plānu pārveidot kārtību, kādā tiek finansētas Čehijas sabiedriskās raidorganizācijas, kas tiek kritizēts kā mediju brīvības apdraudējums.
Pilsoniskās iniciatīvas "Miljons mirkļu demokrātijai", kas organizē protestu, līderis Mikulāšs Minārs sacīja, ka Prāgas ielās izgājuši 350 000-450 000 cilvēku.
Daudziem protestētājiem galvā bija trīsstūrveida papīra cepures, kas līdzīgas populāram Čehijas televīzijas multfilmu varonim, kurš kļuvis par protesta simbolu, savukārt citi nēsāja plakātus ar uzrakstu "mēs neatdosim medijus".
Taču svētdienas demonstrācija kļuva par plašāku protestu pret Babiša valdību, kā arī pret parlamenta spīkeru Tomio Okamuru no galēji labējās partijas "Brīvība un tiešā demokrātija" (SPD).
Minārs prezentēja petīciju ar aicinājumu valdībai atsaukt mediju finansēšanas likumprojektu, kā arī atcelt no amata Okamuru, jo viņa "prokrieviskā SPD" apdraud nacionālo drošību.
Premjerministra Andreja Babiša vadītā koalīcija, ko veido viņa dibinātā populistiskā partija "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO), labēji populistiskā partija "Autobraucēji sev" (AUTO) un SPD, vaino sabiedriskos medijus politiskā neobjektivitātē un, nākot pie varas pagājušā gada decembrī, solīja tos reformēt.
Valdības ierosinātais likumprojekts paredz atcelt sabiedrisko mediju licences nodevas un aizstāt tās ar tiešiem piešķīrumiem no valsts budžeta, kas nākamgad varētu samazināt sabiedriskās televīzijas un radio finansējumu par 15%.
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Ieceres pretinieki norāda, ka finansējuma avota maiņa ierobežos plašsaziņas līdzekļu brīvību, jo padarīs tos atkarīgākus no valsts.
Babiša koalīcija uzstāj, ka plāns neietekmēs redakcionālo neatkarību vai programmu saturu, taču raidorganizācijām ir jāsamazina izmaksas.
Priekšlikums jau ir izraisījis vairākus lielus ielu protestus kopš kultūras ministrs Oto Klempirs to iesniedza aprīlī.
Tūkstošiem cilvēku pagājušajā mēnesī rīkoja demonstrācijas pēc tam, kad parlaments pirmajā no trim lasījumiem pretrunīgi vērtētā nakts balsojumā steidzīgi pieņēma likumprojektu.
3. novembrī Čehijas televīzijas un Čehijas radio darbinieki sāka vienas dienas streiku, savukārt tūkstošiem cilvēku, tostarp universitāšu studenti, piedalījās mītiņos visā valstī.
Likumprojektu ir nosodījušas arī starptautiskās mediju brīvības aizstāvības organizācijas, piemēram, Eiropas raidsabiedrību savienība, Eiropas žurnālistu federācija, "Reportieri bez robežām" un Starptautiskais Preses institūts.