Hitlera “Mein Kampf” drīzumā nonāks Lietuvas grāmatnīcās - kultūras ministrs par ieceri nav sajūsmā
Lietuvas kultūras ministrs Lukass Alsis apšaubījis, vai plāni izdot Adolfa Hitlera "Mein Kampf" Lietuvā nāk īstajā laikā, neraugoties uz izdevēja solījumu iekļaut plašus vēsturiskus komentārus un kritisko analīzi.
Izdevniecība "Obuolys" plāno izlaist 800 lapu grāmatas versiju decembra beigās. Alsis teica, ka viņš ir skeptisks, vai tagad ir piemērots laiks šādas pretrunīgas publikācijas izdošanai Lietuvā, taču piebilda, ka pavadošie komentāri un vēsturiskā analīze jānovērtē akadēmiskajai kopienai, kad grāmata būs izdota.
Izdevējs šonedēļ nav atbildējis uz vairākiem komentāru pieprasījumiem.
Sestdien, izdevniecība "Obuolys" paziņoja, ka grāmatas versija ietvers vairāk nekā 1,500 piezīmju, komentāru un skaidrojumu, ko sagatavojis poļu vēsturnieks Eugeniušs Cezarijs Krols. Tajā būs arī ievads no Arūna Bubņa, Lietuvas Genocīda un pretestības pētniecības centra pagaidu vadītāja.
Izdevniecība paziņoja, ka grāmata ir veltīta noziedzīgā režīma upuru piemiņai un paredzēta, lai kalpotu par mācību nākamajām paaudzēm.
"Mein Kampf" teksts jau sen ir pieejams internetā, vecos tulkojumos un izdevumos bez kritiskā konteksa. Tādēļ galvenais jautājums šodien nav vai teksts ir pieejams, bet gan - vai lasītājs saņem tikai propagandas tekstu vai arī rīkus, lai to izprastu un kritiski novērtētu," pauda izdevējs.
Saskaņā ar "Obuolys", kritisks izdevums var palīdzēt lasītājiem identificēt propagandas tehnikas, tostarp sazvērestību teorijas, kolektīvās vainas piešķiršanu, ienaidnieka tēla radīšanu un sarežģītu sociālo problēmu reducēšanu līdz vienam "nominētajam" vainīgajam.
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Alsis teica, ka kritiskā analīze var palīdzēt vēstures pētniecībā, taču uzsvēra, ka grāmata jāvērtē arī kā nacistu režīma produkts.
"Zinātne un vēsture, iespējams, prasa jaunu un kritisku novērtējumu. Tāpat kā mēs darām Lietuvā ar visām grāmatām un mākslas darbiem, kas publicēti padomju ēras laikā, mēs tos novērtējam kritiski," viņš teica.
Lietuvas likumi aizliedz nacistu simbolu izplatīšanu vai demonstrēšanu. Tomēr ir atbrīvojumi to lietošanai muzejos, publiskajā informācijā, izglītībā, zinātniskajā pētniecībā, mākslinieciskajā darbā un citos noteiktos kontekstos.
Policijas departaments paziņoja, ka atbrīvojumi attiecas arī uz Hitlera grāmatas izdošanu.